CHP'li Torun, Kılıçdaroğlu'nun Olası Cumhurbaşkanı Adaylığına Karadenizli'nin Yorumunu Açıkladı: "Geçmişte Endişeler Vardı, Ama Şimdi Yükselerek...

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına Karadenizlilerin bakışını; "Kesinlikle, geçmişte bazı endişeler, kaygılar vardı, ama o kaygılar artık gitti. Her geçen gün yükselerek devam eden bir güven var. İçinde bulunduğumuz sorunları çözebilecek tek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gittiğimiz birçok yerde duyuyoruz" diye açıkladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Giresun ziyaretini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kılıçdaroğlu'nun adım adım Türkiye'yi gezdiğini söyleyerek, "İktidarımızda Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözebileceğimizi anlatıyor. İçinde bulunduğumuz olumsuzlukları nasıl giderebileceğimizi anlatıyor. Vatandaşta da karşılık buluyor. Her yerde ilgi inanılmaz boyutta. Her gittiği yerde mutlaka vatandaşlarımızın ilgisi büyüyerek artıyor. Bu da iktidara geleceğimizin en önemli göstergesi" dedi.

Torun, yurttaşların çözüm istediğini kaydederek, Karadenizlilerin "geçmişten bu yana kandırıldığını" belirtti. Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"Her seçimde Karadenizlinin, üreticilerimizin vaatlerle kandırıldığını, kamu kaynaklarının Karadeniz Bölgesi'ne yetirince verilmediğinin de burada vatandaşımız ifade ediyor. Biz de bu sorunları çözmeye talibiz. Sayın Genel Başkanımız da tek tek bunları anlatıyor. Bir fındık bölgesindeyiz. Fındığın en önemli rekoltesinin olduğu yerdeyiz. Giresun, Ordu, Trabzon. Bu bölge en fazla fındık üreticisinin olduğu ve fındık rekoltesinin olduğu bölge. Tabii Düzce, Adapazarı o bölge de var ama üzülerek söylüyoruz. Her yıl bir beklenti içerisinde üreticimiz. Her yıl bir umut içerisinde. Ama taban fiyat açıklandıktan sonra da hayal kırıklığı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı geldi, ala ile vala ile Erdoğan açıkladı. 54 lira dedi, sonra giydirilmiş dedi, 52 liraya düştü. Şimdi de serbest piyasada 43 lira. Gerçekten her yıl üreticinin alın teri sömürülüyor. Maalesef bir ülke düşünün bir yabancı firmaya teslim olmuş durumda. Bizim bu fiyatı belirlememiz gerekirken, üreticinin alın terini bu iktidarın değerlendirmesi gerekirken, bir yabancı firma değerlendiriyor. Bu da gerçekten üzücü. Halkın iktidarını kurduğumuzda inanıyoruz ki Millet Masası ile birlikte iktidara geldiğimizde, üreticinin alın terinin karşılığını vereceğiz ve o yabancı alıcılara mecbur etmeyeceğiz. Üretecimiz de alın terinin karşılığını mutlaka alacak."

Torun, Karadenizlilerin Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına nasıl baktığını ise şöyle anlattı:

"Kesinlikle, geçmişte bazı endişeler, kaygılar vardı, ama o kaygılar artık gitti. Her geçen gün yükselerek devam eden bir güven var. İçinde bulunduğumuz sorunları çözebilecek tek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gittiğimiz birçok yerde duyuyoruz. Geçmişte 'acaba'lar vardı, 'Olabilir mi?' diye bir kaygı vardı. Şimdi her ziyaret ettiğimde, her sefer geldiğimde desteğin giderek arttığını ve bu konuda Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek tek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ediyorlar."