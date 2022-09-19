Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a: "5'li Çetelere Verdiğiniz Garantileri Sosyal Konutlar İçin de Verin. Siz Yapmazsanız Zaten Biz Yapacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sosyal konut projesi için "Hazine garantisi verin" çağrılarına "İşiniz zor" yanıtını veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Genel Başkan'ımıza laf söylemek senin boyunu aşar" diyerek karşılık verdi. Sosyal konut projesini desteklediklerini vurgulayan Torun, "Samimiyseniz 5'li çetelere verdiğiniz garantileri sosyal konutlar için de verin, daha uygun koşullar sunun. Siz yapmazsanız zaten biz yapacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından, "Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz. Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına 'Bay Kemal projeye karşı çıktı' haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekün reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları ya-pa-ca-ğız! İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz" paylaşımı yaptı.

"GENEL BAŞKAN'IMIZA LAF SÖYLEMEK SENİN BOYUNU AŞAR"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da Bakan Kurum'a, "Sayın Kurum, Genel Başkan'ımıza laf söylemek senin boyunu aşar. Sen 'asgari ücretli ev almak istiyorsa borç alsın, ek işte çalışsın' diyen atanmış bir bakansın. Biz, sosyal konutları destekliyoruz. Ama sizin garanti vermeden seçim yatırımıyla milleti aldatmanıza sessiz kalmayız" karşılığını verdi.

"SİZ YAPMAZSANIZ ZATEN BİZ YAPACAĞIZ"

Sosyal konutlara karşı olmadıklarının altını çizen Torun, "Evet, vatandaşın hakkını savunanların işi zordur. Ama ucuz pazarlamacı gibi her gün fiyat artırıp milletten para toplamak kolaydır. Samimiyseniz 5'li çetelere verdiğiniz garantileri sosyal konutlar için de verin, daha uygun koşullar sunun. Siz yapmazsanız zaten biz yapacağız" dedi.