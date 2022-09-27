Seyit Torun: Boşuna Uğraşma Erdoğan, Ülkeyi Nasıl Batırdığını Belediyelerimize Saldırarak Gizleyemezsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyeleri su faturaları üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Torun, "Ülkede iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapan, vatandaşı yoksulluğa mahkum eden Erdoğan, sıkıştıkça bozuk plak gibi belediyelerimize saldırmaya devam ediyor. Defalarca yanıt vermememize rağmen hala, vatandaşın evine giren en düşük fatura olan su ücretlerini diline dolayarak algı yaratmaya, vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Boşuna uğraşma Erdoğan. Ülkeyi nasıl batırdığını belediyelerimize saldırarak gizleyemezsin. Kaybettiğin oyları belediyelerimize saldırarak kazanamazsın" dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"ÜLKEYİ NASIL BATIRDIĞINI, BELEDİYELERİMİZE SALDIRARAK GİZLEYEMEZSİN"

"Ülkede iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapan, vatandaşı yoksulluğa mahkum eden Erdoğan, sıkıştıkça bozuk plak gibi belediyelerimize saldırmaya devam ediyor. Defalarca yanıt vermememize rağmen hala, vatandaşın evine giren en düşük fatura olan su ücretlerini diline dolayarak algı yaratmaya, vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Boşuna uğraşma Erdoğan. Ülkeyi nasıl batırdığını belediyelerimize saldırarak gizleyemezsin. Kaybettiğin oyları belediyelerimize saldırarak kazanamazsın.

"İKTİDARIN SON 9 AYDA BELEDİYELERİN KULLANDIĞI ELEKTRİĞE YAPTIĞI ZAM YÜZDE 200'Ü BULDU"

'Belediye başkanlığı yaptım' diye övünen Erdoğan, anlaşılan su faturaları konusunda da cehaletini koruyor. Büyükşehir belediyeleri, arıtma ve atık su tesislerinde ve suyun hanelere pompalanması aşamasında elektrik kullanır. İktidarın son 9 ayda belediyelerin kullandığı elektriğe yaptığı zam, yüzde 200'ü buldu. Ankara'da ASKİ'nin bir yıllık elektrik maliyeti, 646 milyon liradan 1 milyar 800 milyon liraya yükseldi. İstanbul'da İSKİ'nin bir yıllık elektrik maliyeti, 2021'de 1,3 milyar lira iken son zamlarla birlikte, 2022 yılında 4 milyar TL'ye yükselecek. Ama buna rağmen bizim belediyelerimiz, maliyetin altında fiyata su veriyor, zarar etmesine rağmen fahiş elektrik zamlarını vatandaşa yansıtmıyor.

"ERDOĞAN SAMİMİYSE ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNDEKİ SU FATURALARINI DÜŞÜRSÜN"

Bu, tüm belediyelerin ortak sorunudur. Her belediye, kendi nüfusuna ve maliyetlerine göre su tarifesi belirlemektedir. Lafla peynir gemisi yürümez. Erdoğan, samimiyse önce kendi belediyelerindeki su faturalarını düşürsün, yapabiliyorsa sıfırlasın. Hatay Büyükşehir Belediyemizde su birim fiyatı 4,88 TL iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde su fiyatı 16,78 TL. Manisa ve Balıkesir belediyelerinin su ücretleri, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerimizden fazla.

"ERDOĞAN'A 'HODRİ MEYDAN' DİYORUZ"

Belediyelerin kullandığı elektriğe yüzde 200 zam yapan, yerel seçimlerden bu yana fiyatları 4-5 kat artıran sizsiniz. Belediyelere 'ticarethane' tarifesinden, yüksek fiyattan elektrik veren sizsiniz ve hala konuşuyorsunuz. Biz, CHP olarak, bu sorunun aşılması ve su faturalarının ucuzlaması için kanun teklifi hazırladık. Erdoğan'a 'hodri meydan' diyoruz. Kanun teklifini kabul edin, tüm belediyelerde su faturaları düşsün. Samimiyetinizi de tüm millet görsün."