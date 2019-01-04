Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Belirlenen Belediye Başkanı Adaylarının İsimlerini...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Belirlenen Belediye Başkanı Adaylarının İsimlerini...

23 dakika önce

IHAAW163639-SIY/04-01-2019- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin belirlenen belediye başkanı adaylarının isimlerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Belirlenen Belediye Başkanı Adaylarının İsimlerini..., System.String[]
IHAAW163639-SIY/04-01-2019

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin belirlenen belediye başkanı adaylarının isimlerini açıkladı. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer (Eski milletvekili), Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç (Milletvekili), Van Belediye Başkan adayı Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı) oldu. 04.01.2019 16: 36: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Politika
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