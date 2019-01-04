CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Belirlenen Belediye Başkanı Adaylarının İsimlerini...

IHAAW163639-SIY/04-01-2019- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin belirlenen belediye başkanı adaylarının isimlerini açıkladı.

IHAAW163639-SIY/04-01-2019



- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin belirlenen belediye başkanı adaylarının isimlerini açıkladı. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer (Eski milletvekili), Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç (Milletvekili), Van Belediye Başkan adayı Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı) oldu. 04.01.2019 16: 36: 39 TSI

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