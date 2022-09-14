Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Başkan'ımız Tunç Soyer'i Senin Kirli Diline Yedirmeyiz" - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Başkan'ımız Tunç Soyer'i Senin Kirli Diline Yedirmeyiz"

14.09.2022 20:34
Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Başkan'ımız Tunç Soyer'i Senin Kirli Diline Yedirmeyiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik “Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez ahlaksız. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı” sözlerine tepki gösterdi. Torun, “Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan. Selçuklu da Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk'ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkan’ımız Tunç Soyer’i senin kirli diline yedirmeyiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik "Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez ahlaksız. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı" sözlerine tepki gösterdi. Torun, "Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan. Selçuklu da Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk'ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkan'ımız Tunç Soyer'i senin kirli diline yedirmeyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde bugün yapılan '105 Yeni Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. Erdoğan, Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluş yıl dönümü kutlamalarındaki konuşması için, "Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez ahlaksız. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı" dedi.

"BAŞKAN'IMIZ TUNÇ SOYER'İ SENİN KİRLİ DİLİNE YEDİRMEYİZ"

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Torun, şunları kaydetti:

"Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan. Selçuklu da Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk'ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkan'ımız Tunç Soyer'i senin kirli diline yedirmeyiz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Seyit Torun, Tunç Soyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Başkan'ımız Tunç Soyer'i Senin Kirli Diline Yedirmeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Başkan'ımız Tunç Soyer'i Senin Kirli Diline Yedirmeyiz" - Son Dakika
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