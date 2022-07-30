Seyit Torun: "Karadenizlinin Fındığını Bahçede Bırakmasına Sebep Bu İktidar Seçilmiş Başkan Terzi Fikri'ye Söz Edecek Hadde Sahip Değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi" sözlerine ve fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Torun, "Karadenizlinin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok" sözlerine tepki gösterdi.

Torun, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın konuşmasını ve Fikri Sönmez'in fotoğraflarını paylaşarak şu mesajı yayınladı:

"Erdoğan! Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; bir de talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizlinin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar, seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir! 'Halk için halk ile beraber' şiarıyla yapılan 'fındıkta sömürüye son' mitingleri, bir avuç tefecinin boyunduruğu altında ezilen fındık üreticilerinin direnişine ve birçok kazanımına vesile oldu. Ne mutlu ses veren, söz katan, emek koyan Terzi Fikri'ye!"

Seyit Torun, ayrıca; Erdoğan'ın fındık taban fiyatının 54 lira olarak açıklaması ile ilgili de "Hak yemeyin dedik, yine hak yediler! Giderayak üreticiye darbe vurup, yabancı tekelleri sevindirdiler. Fındığın hakkı 4 dolar dedik, 3 dolara denk gelen; 54 TL açıkladılar. Dolar bazında 2021'nin de altına düştüler. Sözümüz söz: Bu iktidar gidecek, fındığa adalet gelecek" paylaşımını yaptı.