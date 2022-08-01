Seyit Torun, Erdoğan'ın Açıkladığı Fındık Fiyatına Tepki Gösterdi: "20 Lira Kimin Cebine Girdi? Fındık Kurtlarından Hesap Soracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 54 lira olarak açıkladığı fındık fiyatının piyasada daha da düşeceğine belirtti. Torun, "4 dolar, bugünün kuruyla 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira eksik vermiştir. Bu 20 lira kimin cebine girdi, kimler faydalandı. Bunu üreticimiz de biz de biliyoruz. O gizli eller, fındık kurtları maalesef üreticinin alın terini çalanlardan da hesap soracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 54 lira olarak açıkladığı fındık fiyatları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

"FINDIK ÜRETİCİSİ, TARİHİN EN BÜYÜK ALDATMACASIYLA KARŞI KARŞIYADIR"

Torun özetle şunları söyledi:

"Karadeniz için çok önemli; 8 milyon insanı ilgilendiren, 500 bin üreticimizin alın terinin karşılığı olan taban fiyatı, cumartesi günü Ordu'da Erdoğan açıkladı. Üreticilerimiz yavaş yavaş fındık bahçelerine girdi. Hasat için çalışmalara başladı. Ama çok bir hayal kırıklığı yaşadı ve bu yıl da maalesef umutlarını ertelemek zorunda kaldı.

Fındık üreticisi, tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıyadır. Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı fiyat, tek kelimeyle siyasi kurnazlıktır. Fındığın gerçek fiyatı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 54 lira değildir. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre desteği ayrı hesaplanır. Destekler düşüldüğünde, bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam 52 liradır. Kaldı ki Toprak Mahsulleri Ofisi bugün bir açıklama yaparak Erdoğan'ı yalanlamıştır. Resmi açıklamaya göre; sivri kalite fındık fiyatı 51, levant kalite fiyatı 52, Giresun kalite fiyatı ise 53 liradır. Yani Erdoğan, Altınordu Meydanı'ndan gerçek fındık fiyatını açıklamaktan korkmuştur. Tüm destekleri de fiyatın üstüne ekleyerek açıkça üreticinin aklıyla alay etmiştir.

Ayrıca aldığımız bilgilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi, bu düşük fiyatlar üzerinden de bir hizmet bedeli kesintisi yapmayı planlıyor. Bu kesinti yapılırsa, Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, levant kalite fındık fiyatı 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz: Zaten fiyatları kuşa çevirdiniz, bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak durum tam bir rezalet olacaktır. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.

Açıklanan gerçek fiyat üzerinden bir kesinti yapılmasa dahi 52 liralık fiyat, bugünün döviz kuru ile 2,9 dolara gelmektedir. Bu rakam geçen yılki 3,1 doların da altındadır. Yani fındığın dolar bazında değeri azaltılmıştır. Dünyadaki fındık üretimi düşmüşken, fındığın dolar bazındaki değerini düşürmek, üreticiye ihanet etmektir, kul hakkı yemektir.

Bu fiyat, üreticinin değil gizli ellerin fiyatıdır. Bu fiyat, yabancı şirketleri sevindiren bir fiyattır. Biz de, üretici de fındıktan 4 dolar istemiştik. Sayın Genel Başkanımız Ordu'ya gittiğinde de daha sonrasında da 4 doların altına düşmemesi gerektiğini, üreticinin alın terinin karşılığı olan en az asgari olan taban fiyatının 4 dolar olmasını söylemişti. 4 dolar bugünün kuruyla 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira eksik vermiştir. Bu 20 lira kimin cebine girdi, kimler faydalandı. Bunu üreticimiz de biz de biliyoruz. O gizli eller, fındık kurtları maalesef üreticinin alın terini çalanlardan da hesap soracağız.

Sadece 2020 yılında sadece bir yabancı fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdiniz. Zaten her yıl fındık üzerinden manipülasyon yaparken bu yapancı firma, yetmedi bir de teşvik verdiniz. Bu ayıp da size yeter. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz Parayı fındık üreticisinin cebinden kesip birilerinin cebine aktarmak, bu ülkenin çiftçisine ihanet etmek demektir.

"KENDİ ÜRETİCİSİNE TUZAK KURAN İKTİDAR"

Bu iktidar da fiyatları manipüle ederek kendi üreticisine tuzak kuran bir iktidardır. Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmıştır. Gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları, işçi ücretleri 3-5 kat artış göstermesine rağmen, fındık maalesef iki kat bile artmamıştır. Erdoğan açıkladığı fiyatla, ağır maliyetler altında ezilen üreticinin sırtına bir darbe daha vurmuştur. Herkes biliyor ki bu fiyat, zaman içinde, serbest piyasada daha da altında gerçekleşecektir.

Bir diğer konu da nakliye ücretleridir. Akaryakıt fiyatları hesaplandığında, bir ton fındığın TMO'ya (Toprak Mahsulleri Ofisi) nakliyesi 1000 TL civarındadır… Hiç değilse Toprak Mahsulleri Ofisi alım alanlarını artırsın, her ilçeye alım merkezleri kursun da üreticinin bu üstündeki yükü, nakliye ücretini bir nebze olsun azaltsın. Yine biliyorum ki 'cek, cak' ile geçireceksiniz, üreticimiz mağdur olacak.

"BU İKTİDAR FINDIK FİYATINI SON KEZ AÇIKLADI"

Şunu biliyoruz ki bu iktidar üreticiyi ezen, yabancı firmalara çalışan bir iktidar. Üreticisini mağdur eden bir iktidar. Sözümüz sözdür, gitmekte olan bu iktidar, bu yıl fındık fiyatını son kez açıklamıştır. Gelecek yılın fındık fiyatı, Millet İttifakı iktidarı tarafından belirlenecektir. Sadece taban fiyat tartışmasıyla, fındıktaki gerçek sorunlar görmezden gelinmeyecektir.

Her yıl bize taban fiyatı önümüze koyarak, fındığın uzun vadede çözümlerini hep ertelen bu iktidar, inşallah görev geldiğimizde uzun vadeli planlarla hem asgari taban fiyatını üreticimizi memnun eder hale getireceğiz hem de fındığın bugüne kadar kronikleşmiş sorunlarını da mutlaka çözeceğiz. Bu iktidar fındık üreticisinin de tokadını yiyecek ve ilk seçimde gidecektir. İşte o zaman fındık üreticisi alın terinin karşılığını, o bir yıl beklediği, çocuğunun evlilik, düğün, okul parasını çıkarmış olacak. Fındık yabancılara peşkeş çekilmemiş olacaktır. Fındığın sorunlarının da fiyatının da takipçisi olacağız. Fındık kurtlarını ifşa edeceğiz."