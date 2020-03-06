CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidara geldiklerinde başta istihdam olmak üzere kadın erkek eşitliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidara geldiklerinde başta istihdam olmak üzere kadın erkek eşitliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi.

Torun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine inandıklarını, yerel yönetimlerde kadın öncelikli bir belediyecilik uyguladıklarını, kadının desteklendiği belediyelerin sayısını daha da artıracaklarını belirtti.

Türk kadınının Atatürk'ün önderliğinde, çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımları elde ettiğini, seçme seçilme hakkını birçok Batı ülkesinden daha önce kazandığını vurgulayan Torun, ancak bugün kadınların şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kaldığını ifade etti.

Torun, "Çağdaş Türkiye'nin kurulması yönünde önemli bir misyonu üstlenen kadınlarımız, bugün toplumsal yaşamın ve hayatın tüm alanlarında kadını yok saymaya çalışan bir zihniyet tarafından geleceklerinin karartılması, tüm kazanımlarının ellerinden alınması girişimiyle karşı karşıyadır." iddiasında bulunarak, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Gelir adaletsizliğinin ve yoksulluğun en büyük faturasını kadınların ödediğini belirten Torun, iktidarın yanlış politikaları sonucu kadınların tenceresini kaynatamaz duruma geldiğini öne sürdü.

Torun, "CHP iktidarında başta istihdam olmak üzere kadın erkek eşitliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların evlatlarına ağlamadığı, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında kadınların daha çok yer aldığı bir gelecek dileyen Torun, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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