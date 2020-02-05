CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Devletin de belediyelerin de artık hem yapılaşmada hem de diğer konularda deprem bölgesinde olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden ciddi tedbirler alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, iklim krizinden sonra Türkiye'nin her yanının daha önce görülmeyen doğal afetlere açık hale geldiğini belirtti.

Hem yerel yönetimler yasasında hem de diğer yasalarda bu gerçeğe göre yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Torun, "Devletin de belediyelerin de artık hem yapılaşmada hem de diğer konularda deprem bölgesinde olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden ciddi tedbirler alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu ve komşu illerin de deprem tehlikesi altında bulunduğunu aktaran Torun, bu kentte acilen bina stokunun incelenmesi ve tüm ilçeleriyle depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.