CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysi Aghan...
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IHAAW170950-SIY/16-01-2019- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olarak belirlendiğini açıkladı.
IHAAW170950-SIY/16-01-2019
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olarak belirlendiğini açıkladı. 16.01.2019 17: 09: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
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