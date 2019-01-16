Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysi Aghan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysi Aghan...

2 saat önce

IHAAW170950-SIY/16-01-2019- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysi Aghan..., System.String[]
IHAAW170950-SIY/16-01-2019

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olarak belirlendiğini açıkladı. 16.01.2019 17: 09: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Politika
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