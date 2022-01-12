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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'de konuştu Açıklaması

12.01.2022 12:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan gücü de var, yeter ki bu ülkenin kaynakları düzgün kullanılsın.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan gücü de var, yeter ki bu ülkenin kaynakları düzgün kullanılsın." dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP yerel yönetimler heyeti olarak partisinin Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Edirne'yi ziyarete geldiklerini belirtti.

Edirne'de iki gün boyunca yerel yönetimler, belediyeler ve örgütleri ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla bir araya geleceklerini anlatan Torun, serhat şehri Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İktidarın ülkeyi iyi yönetemediğini iddia eden Torun, "Doları düşüreceğiz, ekonomi şaha kaldıracağız' dediler, maalesef gelir adaletsizliğinde Türkiye Avrupa'da ilk sırada. Maalesef enflasyonda birinciyiz." diye konuştu.

Torun akaryakıt, gıda ürünleri, elektrik ve doğal gaza gelen zamları eleştirdi, asgari ücrete yapılan zam ve memura yapılan yüzde 30 zammın da her şeye gelen zamla vatandaşın cebine para girmeden geri çıktığını ileri sürdü.

İktidarın CHP'li belediyelere "iftira" attığı iddia eden Torun, CHP'li belediyelerin sadece vatandaşa hizmet ettiğini savundu.

Türkiye'nin çözülemeyecek sorununun olmadığını vurgulayan Torun, "Umutsuzluğa yer yok, Türkiye birçok sorunu çözebilir." ifadelerini kullandı.

Milletin artık gerçekleri görmeye başladığını iddia eden Torun, şöyle devam etti:

"Sorunları çözebiliriz arkadaşlar. Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan gücü de var. Yeter ki bu ülkenin kaynakları düzgün kullanılsın. O zaman bu ülkede mutluluk olur, vatandaşın refahı artar.

Milletimiz artık bu gerçeği görüyor. En yakın zamanda sandık geldiğinde bunu gösterecek. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok, yeter ki ülkenin kaynakları adaletli paylaşılsın."

Basın toplantısının ardından Torun, partisine üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı.

Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP'li ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'de konuştu Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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