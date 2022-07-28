CHP'den, Erdoğan'a "Fındık" Çağrısı… Seyit Torun: "Bu Yıl Son Kez Fındık Fiyatı Açıklayacaksınız, Bari Bu Kez Üreticinin Hakkını Yemeyin" - Son Dakika
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CHP'den, Erdoğan'a "Fındık" Çağrısı… Seyit Torun: "Bu Yıl Son Kez Fındık Fiyatı Açıklayacaksınız, Bari Bu Kez Üreticinin Hakkını Yemeyin"

28.07.2022 11:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hafta sonu Ordu’ya gelerek fındık fiyatlarını açıklayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Torun, “Ordu’ya geldiğinizde, kürsüden masallar anlatıp sarayınıza dönmeyin. Fındıkta 4 doların altındaki bir fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyat üreticinin hakkıdır, sakın ola ki üreticinin hakkını yemeyin” dedi. Torun, “Artık iktidardan gidiyorsunuz ve bu yıl fındık fiyatını son kez açıklıyorsunuz. 20 yıldır üreticiyi mağdur ettiniz, bari bu yıl kul hakkına girmeyin” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hafta sonu Ordu'ya gelerek fındık fiyatlarını açıklayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Torun, "Ordu'ya geldiğinizde, kürsüden masallar anlatıp sarayınıza dönmeyin. Fındıkta 4 doların altındaki bir fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyat üreticinin hakkıdır, sakın ola ki üreticinin hakkını yemeyin" dedi. Torun, "Artık iktidardan gidiyorsunuz ve bu yıl fındık fiyatını son kez açıklıyorsunuz. 20 yıldır üreticiyi mağdur ettiniz, bari bu yıl kul hakkına girmeyin" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıklayacağını duyurduğu Ordu ziyareti öncesinde, uyarılarda bulundu. Torun, şunları söyledi:

"MASALLAR ANLATIP SARAYINIZA DÖNMEYİN"

"Erdoğan hafta sonu Ordu'ya geleceğini ve fındık fiyatını açıklayacağını söyledi. Erdoğan'a tavsiyemiz şudur: Ordu'ya geldiğinizde, kürsüden masallar anlatıp sarayınıza dönmeyin. Fındık üreticisinin feryadını iyi dinleyin. Kürsüden partimize hakaret edeceğinize, Ordu halkının sıkıntılarına kulak verin.

"4 DOLAR ÜRETİCİNİN HAKKIDIR"

Fındıkta 4 doların altındaki bir fiyatı asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu fiyat üreticinin hakkıdır, sakın ola ki, bu sezon da üreticinin hakkını yemeyin. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne talimatı verin, hazırlığınızı yapın, üreticimizi yabancı şirketlerin insafına terk etmeyin. 'Bay Kemal'in ağzına bakıp rakam açıklamayız' diyorsunuz. Ama şunu unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı bu milletin sesidir. Genel Başkanımızın istediği rakam da üreticinin hakkıdır.

"SON KEZ AÇIKLAYACAKSINIZ, KUL HAKKINA GİRMEYİN"

Bu rakam 5'li çetelere verdiğiniz desteğin binde biri bile değildir. 4 doların altında bir fiyat vermek, kul hakkı yemektir. Artık iktidardan gidiyorsunuz ve bu yıl fındık fiyatını son kez açıklıyorsunuz. 20 yıldır üreticiyi mağdur ettiniz, bari bu yıl kul hakkına girmeyin."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den, Erdoğan'a 'Fındık' Çağrısı… Seyit Torun: 'Bu Yıl Son Kez Fındık Fiyatı Açıklayacaksınız, Bari Bu Kez Üreticinin Hakkını Yemeyin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den, Erdoğan'a "Fındık" Çağrısı… Seyit Torun: "Bu Yıl Son Kez Fındık Fiyatı Açıklayacaksınız, Bari Bu Kez Üreticinin Hakkını Yemeyin" - Son Dakika
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