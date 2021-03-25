CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'da cami açılışına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'da cami açılışına katıldı

25.03.2021 20:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'da cami açılışına katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

Torun, dua edilerek kurban kesilen Özyörük Mahalle Camisi'nin açılışının ardından burada öğle namazı kıldı.

Açılışa, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Daha sonra Samandağ, Arsuz ve Erzin ilçelerine geçen Torun, buralarda vatandaşların taleplerini dinleyerek belediye ile partisinin ilçe örgütlerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'da cami açılışına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton
Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı         
20:18
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza         
19:53
Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası         
19:14
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı         
19:03
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
1300 kişinin mağdur edildiği 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı 1300 kişinin mağdur edildiği 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı         
17:22
Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir         
17:05
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 20:37:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'da cami açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei