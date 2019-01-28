CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer"
3 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer" CHP'den Parti Meclisi Toplantısı sonrası açıklama Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptıANKARA - CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer"
CHP'den Parti Meclisi Toplantısı sonrası açıklama
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptı
ANKARA - CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.
CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 Kaynak: İHA
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