CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer" CHP'den Parti Meclisi Toplantısı sonrası açıklama Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptıANKARA - CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer"

CHP'den Parti Meclisi Toplantısı sonrası açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptı



ANKARA - CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti

CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu

CHP'de Yerel Seçim Kaosu