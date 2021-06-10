CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı eksikleri ve sorunları olabileceğini belirterek "Bardağın hep dolu tarafına bakıp mücadelemizi büyütmek zorundayız. Dönem bazı eksikleri büyütme zamanı değil, dönem birbirimizle kol kola girerek mücadele etme dönemi." dedi.

Torun, partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel yönetimler birimi olarak birçok kenti ziyaret edip sorunlara çözüm aradıklarını söyledi.CHP'li belediyelerde "yoksulluk haritası" çalışması yapıldığını belirten Torun, bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarının belirleneceğini anlattı.

Torun, 30 Eylül-2 Ekim'de İstanbul'da tarım çalıştayı düzenleyeceklerini hatırlatarak CHP'li belediyelerin tarıma ve çiftçiye destek verdiğini savundu. "İktidarımızda hiç kimse yatağa aç girmeyecek." diyen Torun, kimsenin yoksulluğu ile baş başa kalmayacağını kaydetti.

Torun, uzun yıllar sonra Kırşehir'de belediye başkanının CHP'den seçildiğini belirterek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Seçimlerden önce "yönetime CHP'nin gelmesi durumunda yardımların kesileceği" yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Torun, belediyelerin tam tersine yardımlarını ve hizmetlerini artırdığını anlattı. Torun, önlerinde önemli bir süreç olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bazı eksikler ve sorunlarımız olabilir. Bardağın hep dolu tarafına bakıp mücadelemizi büyütmek zorundayız. Dönem bazı eksikleri büyütme zamanı değil, dönem birbirimizle kol kola girerek mücadele etme dönemi. Bu ülkeyi kuran partiysek kurtuluşunda da emeğimizin olması lazım. Tarih bizi yazmak için sayfalarını açtı. ya o tarihe ismimizi yazdıracağız ya da o tarihe gömüleceğiz. Biz o tarihe hep beraber ismimizi yazdırmak istiyoruz. Bu karanlık iktidarı gönderip halkın iktidarını kurmak istiyoruz. Göreve hazırız. Önce Allah'a sonra kendimize inanıyoruz. Bu sorunları çözecek birikimli kadromuz var."

Sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Torun, ülkenin kaynaklarının adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Torun'a, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de eşlik etti.