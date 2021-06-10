CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırşehir'de esnafı ve CHP'li belediyeleri ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Kent merkezindeki Terme Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen Torun, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile de makamında bir süre görüştü.

Torun, ardından Boztepe ilçesine geçerek CHP İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi ve Belediye Başkanı Hüseyin Takan'ı makamında ziyaret etti.

Torun'a eşlik eden Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, belediye binasında partililer tarafından 50'nci yaş günü nedeniyle doğum günü pastası kesildi.

Ardından Akpınar ilçesinde esnaf ziyareti yapan Torun, Belediye Başkanı Şükrü Turgut'la da makamında bir süre görüştü.

Torun, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.