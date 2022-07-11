CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da konuştu Açıklaması

11.07.2022 18:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şimdiden uyarıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şimdiden uyarıyoruz. 4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Torun, Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programlarına katılmak üzere memleketi Ordu'ya geldi.

Torun, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile geldiği Ünye'de partisinin ilçe teşkilat binası önünde partililer tarafından karşılandı.

Belediye Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Torun bir çay bahçesine geçerek burada vatandaşlarla da sohbet etti.

Torun, burada gazetecilere, ülkede bir ekonomik kriz yaşandığını, bu durumun vatandaşın bayramına da yansıdığını ileri sürdü.

Torun, "Gittiğimiz her yerde gerçekten insanlar bayramlaştıktan sonra dertlerini anlatıyorlar. Ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durum gerçekten her yerde de kendini göstermiş. Bakkalında manavında, gelen gurbetçilerimiz dahi yakıtı koymakta zorlandıklarını, alışveriş yapmakta zorlandıklarını ve belli ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıklarını söylüyorlar. Bazı ilçelerimizde de gördük ki geçmişte yoğun gördüğümüz ilçelerimizde bu sene o yoğunluk yoktu." dedi.

Fındık hasat döneminin yaklaştığına değinen Seyit Torun, üreticiyi kimsenin mağdur edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay sonra fındık hasadına başlayacağız. Şu anda bakıyorum hala fındıkla ilgili belli spekülasyonlar var. Rekoltenin yüksekliğinden söz edip alıcının olmadığından söz edenler var. Bu sene hiç kimse üreticiyi mağdur etmeyi aklından bile geçirmesin. Zaten ekonominin bütün yükü, zorluğu, sıkıntısı üreticinin üzerinde. Böyleyken de beklentilere uygun bir fiyat verilmezse bunun bedelini vatandaşımız önümüzdeki süreçte ağır bir şekilde sorar. Şimdiden uyarıyoruz. 4 doların altındaki fındık fiyatını asla kabul etmiyoruz. Zaten üreticinin maliyeti ortada bugüne kadar yaptığı maliyet ortada. Mutlaka 4 doların üzerinde bir fiyat talep ediyoruz ve bunun da takipçisi olacağız."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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