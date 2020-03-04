CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ülkede ekonomik durumun sürekli kötüye gittiğini ve halkın ekonominin düzeleceğine yönelik umudunun tükendiğini savunan Torun, enflasyon ile süregelen yüksek işsizliğin de vatandaşı canından bezdirdiğini belirtti.

"AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir. Enflasyon da süregelen ekonomik kriz de siyasal krizin sonucudur." görüşünü savunan Torun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı, maalesef siyasi ve hukuksal krizlerle bütünleşmiş ve sistematik bir kriz haline dönüşmüş durumdadır. Sanayi üretimi durma noktasına gelmiş, Türkiye siyasi olarak da ekonomik olarak da gittikçe derinleşen bir dengesizlik içine girmiştir. Saray rejimi hem içeride hem de dışarıda maalesef devlet eliyle kriz yaratmaktadır. Bu kriz ortamında ne enflasyonun düşmesi ne de işsizliğin azalması beklenir. Saraydan sürekli işlerin iyi gittiği propagandası yapılıyor. Oysa vatandaşı, özellikle de asgari ücretli dar gelirlileri ilgilendiren tüm kalemlerde fiyat sürekli artmaktadır. Vatandaş gıda, giysi, ev eşyası, sağlık harcamaları, ısınma, aydınlatma, kira giderlerine artık ödeyecek para bulamamaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlik oluştu Melih Gökçek'ten CHP'li Özkoç'un kavga sonrası ortaya çıkan fotoğrafına ilk yorum: Kafa resmen çökmüş

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]