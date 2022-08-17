CHP'li Belediyeler Öğrenciler İçin Barınma Seferberliği Başlatacak - Son Dakika
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CHP'li Belediyeler Öğrenciler İçin Barınma Seferberliği Başlatacak

17.08.2022 09:27
CHP'li Belediyeler Öğrenciler İçin Barınma Seferberliği Başlatacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir seferberlik başlatılması çağrısı yapıldı. Yazıda belediyelerin lojman, misafirhane ve hizmet binalarını barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin kullanımına sunması, ev kiralamak zorunda kalan dar gelirli öğrencilere destek verilmesi talep istendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir seferberlik başlatılması çağrısı yapıldı. Yazıda belediyelerin lojman, misafirhane ve hizmet binalarını barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin kullanımına sunması, ev kiralamak zorunda kalan dar gelirli öğrencilere destek verilmesi talep istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına resmi yazı gönderildi. Gönderilen yazı şöyle:

"Son 20 yılda, ülkemizin neredeyse her alanında derin sorunlar yaratan siyasi iktidar, öğrencilerimizi de ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır.

HALKIN BELEDİYELERİNE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

İktidar, bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmamıştır. Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir."

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR SEFERBERLİK

Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:

- Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı, yeni imkanlar yaratarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir.

LOJMANLAR, MİSAFİRHANELER ÖĞRENCİLERE AÇILACAK

- Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz; hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir.

- Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır."

Torun, yazının sonunda "Tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıran belediyelerimiz, bu sorumluluğun altından da başarıyla kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeler Öğrenciler İçin Barınma Seferberliği Başlatacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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