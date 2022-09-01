CHP'li belediyeler dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye yardımında bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un imzasıyla partili belediye başkanlarına gönderilen yazıda, dar gelirli ailelere mensup öğrencilerin eğitim ve kırtasiye giderlerine destek olunması istendi.

CHP'den yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının 12 Eylül Pazartesi başlayacağı hatırlatılarak, öğrenci ve velilerin, eğitim ve kırtasiye giderlerindeki fiyat artışları nedeniyle ağır maddi yük altında kaldığı vurgulandı.

Özellikle dar gelirli ailelerin, geçen yıla göre 2-3 kat artan fiyatlar karşısında büyük mağduriyet yaşadığına dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla tüm belediyelerimizin, kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, okul çağındaki evlatlarımızın eğitim/kırtasiye masraflarına imkanlar ölçüsünde destek olması faydalı olacaktır. Geçen eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize her alanda önemli destekler sağlayan belediyelerimizin, bu yıl da desteklerini artırarak öğrencilerimizin yanında duracağına inanıyoruz."