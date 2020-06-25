CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Görevimizi biliyoruz, sorunumuzu biliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Görevimizi biliyoruz, sorunumuzu biliyoruz. Tek bir şeye ihtiyacımız var, vatandaşımızın güvenine." dedi.

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CHP Ünye İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Torun, vatandaşın en zor, en dar, en önemli gününde belediyelerinin varıyla yoğuyla her şeyiyle yanlarında olduğunu söyledi.

Bunların baskıya, tehdide ve her türlü dayatmaya rağmen olduğunu iddia eden Torun, "Ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimiz her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaktır, sorunların çözümünde onların yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

Torun, CHP olarak vatandaşın güvenine ihtiyaç duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Fındığımızın sorunu varsa, yol, su sorunumuz varsa, işsizlik sorunumuz varsa, adalet sorunumuz varsa, demokrasi sorunumuz varsa, özgürlük sorunumuz varsa her nerede ne sorun varsa çözümü de bizde. Bunun için çalıştık. Görevimizi biliyoruz, sorunumuzu biliyoruz. Tek bir şeye ihtiyacımız var, vatandaşımızın güvenine. Biz hazırız. Bütün kurumlarıyla, bütün kurallarıyla, bütün çalışmalarıyla hazırız ama bir şeye ihtiyacımız var. O da iktidara gelmeye, bu ülkeyi yönetmeye, sorunları çözmeye. Birlikte olursak başarabildiğimizi ispat ettik."

Torun, daha sonra İYİ Parti Ünye İlçe Başkanlığı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve Ünye Ziraat Odasını da ziyaret etti.

Ünye Ziraat Odası'nda fındıkla ilgili değerlendirmede bulunan Torun, Ordu'nun her ilçesinde insanların sorunlarını anlatırken ilk olarak fındığı söylediklerini kaydetti.

Fındık için bu yılı kurtaracak değil, birçok yılı kurtaracak çözümler üretmek gerektiğini ifade eden Torun, "Bu yıl 20-25 lira etti ama seneye ne olacak? Daha sonraki sene ne olacak? Fındık için bu sahipsizlik devam ederse belki de hepimizi üzecek sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bunların bilinciyle en çok ihracat gelirimiz olan, yaklaşık 500 bin insanın direkt uğraştığı, 8 milyon insanı kucaklayan bu ürünü her şekilde desteklememiz lazım." diye konuştu.

Torun, Kovid-19 salgınının bitmediğini, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Torun'a, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Atila Şahin ve CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ünye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:59 Kaynak: AA

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