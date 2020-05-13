CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi (1)

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Pandemi ile mücadeleye devam edilecekse, sürdürülebilir olacaksa belediyelerimizin çalışmalarının da desteklenmesi lazım. Sonuçta kendileri vatandaştan kaynak alamıyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Pandemi ile mücadeleye devam edilecekse, sürdürülebilir olacaksa belediyelerimizin çalışmalarının da desteklenmesi lazım. Sonuçta kendileri vatandaştan kaynak alamıyorlar. Merkezi yönetim de bunu sağlayamazsa belediyelerimiz kapısına kilit vurmak zorunda kalır." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı. Olayın hala aydınlatılmamış, sorumluların cezalandırılamamış olmasının üzüntü verici bir durum olduğunu dile getiren Torun, suçluların bulunması için çaba gösterilmediğini savundu.

Koronavirüs sürecinin iyi yönetilmesinin önemine işaret eden Torun, belli konularda normalleşmeye dönük çabalar olduğunu, Kovid-19 ile mücadelenin zayıflatılmaması gerektiğini vurguladı.

Belediyelerin koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, daha fazla insanı etkilememesi için büyük çaba içerisinde olduğunu ifade eden Torun, "Belediyelerimiz salgının başlangıcından bugüne kadar 4 milyon 248 bin 927 aileye ayni yardım yapmıştır. 194 bin 687 aileye nakdi yardım, 130 bin 52 kişiye evde bakım hizmeti, 32 milyon 27 bin 836 kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan ve hijyen malzemesi tedarik etmiştir." diye konuştu.

Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşın sorunlarını çözebilmek için birçok yatırımı ertelediğini, bunları yaparken büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Çözüm arttıkça maliyetlerin de arttığını ancak belediyelerin gelirlerinin artmadığını belirten Torun, belediyelerin bu ay genel bütçe gelirlerinden aldığı payın yüzde 50 düştüğüne, gelirlerinin de daha önceki aylara göre yüzde 50 azaldığına dikkati çekti.

Belediyelerin pandemi sürecinden dolayı emlak vergilerini ve kiralarını toplayamadığını, su paralarını tahsil edemediğini, öz kaynaklarını alamadığını vurgulayan Torun, "Pandemi ile mücadeleye devam edilecekse, sürdürülebilir olacaksa belediyelerimizin çalışmalarının da desteklenmesi lazım. Çünkü onlar çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Sonuçta kendileri vatandaştan kaynak alamıyorlar. Merkezi yönetim de bunu sağlayamazsa belediyelerimiz kapısına kilit vurmak zorunda kalır." dedi.

Torun, bazı ödemelerinin ertelenmesinin belediyelere kaynak sağlamayacağını, farklı gelirlerin de belediyelere aktarılması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Eğer belediyelerimize kaynak sağlamazsanız, kaynak aktarımında bulunmazsınız önümüzdeki günlerde belediyelerimiz artık hizmet veremeyecek, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayamayacak duruma gelecek." ifadesini kullandı.

"Amacımız halka hizmet"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplanan bağışların vatandaşlara iadesi için bankalara yazı yazdığını aktaran Torun, bu konuda bir gelişme olmadığını, konuyu yargıya götüreceklerini ve çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Torun, Antalya'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Serik Belediye Başkanı'nın kendisinden önceki dönemde halka açık bir plajla ilgili sorduğu sorulara yanıt alamadığını belirtti. Torun, "Tekrar soruyoruz 500 bin lira para nereye gitti? Serik Belediyesindeki bu yolsuzluk ne durumda? Müfettiş atandı mı? Bu paranın akıbetini soruyoruz, kimin cebine girdiğini öğrenmek istiyoruz ve vatandaşın ödediği vergilerden alınan kaynağın hesabını soruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmetlerini sürdürebilmek için bazı kaynaklara ihtiyacının olduğunu ifade ettiğini ve borçlanma talebinde bulunduğunu aktaran Torun, "AK Parti ve MHP grubu verdiği önerge ile bu borçları en az şekilde rakamla tarif ederek sınırlandırıyor ve belediyenin borçlanarak elde ettiği kaynağı kullanmasını engelliyor, önüne geçiyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 2 milyar 50 milyonluk borçlanma talebinde bulunduğunu ifade eden Torun, bunun da AK Parti Grubu tarafından 248 milyon liraya indirildiğini söyledi. Torun, bu yanlışlardan dönülmesi gerektiğini, amaçlarının halka hizmet olduğunu dile getirdi.

"Üç gün boyunca 19 Mayıs'ı en güzel şekilde kutlayacağız"

Gelecek hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağının altını çizen Seyit Torun, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan ve Anadolu topraklarının özgürlüğe kavuşmasının ilk adımı olan bu günün, daha coşkulu ve daha anlamlı bir şekilde kutlanmasını istediklerini belirtti.

Torun, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Atakum Belediyemizin birlikte yaptığı bir proje ile sanal ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da saat 12.00'de Karaköy'den Bandırma Vapuru ile ayrıldığı andan Samsun'a ulaştığı ana kadar o ortam sanal ortamda canlandırılacak. Hangi noktada mola vermiş, Bandırma Vapuru'ndan neler konuşulmuş, nerede önünü İngilizler kesmiş, bütün o tarihi süreç orada anlatılacak.

Tarihçilerimizin belli söyleşileri olacak, bazı sanatçılarımızın günün anlam ve önemi ile ilgili etkinlikleri olacak, fotoğraf sergileri olacak. Üç gün boyunca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Bu koronavirüs süreci ile artık alanlarda toplanamadığımız, milli bayramlarımızın coşkusunu bir arada birlikte yaşayamadığımız için sanal ortamda bir arada olmanın çabası içinde olacağız, 19 Mayıs'ın ruhunu 3 gün boyunca yaşamış olacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:25 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi (1) - Son Dakika
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