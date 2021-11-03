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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi

03.11.2021 15:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacak. Bu çerçevede ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar, kara kışta, yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılacak." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin "Kara Kış Fonu" kapsamında yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siyasi iktidarın, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen politikaları nedeniyle halkın ağır bir ekonomik buhranla karşı karşıya bırakıldığını savunan Torun, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle milletin artık önünü göremez hale geldiğini ileri sürdü.

Hayat pahalılığının, vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaştığını belirten Torun, "Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar gelirken; işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda elektriğe 3, doğal gaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41, tüp gaza yüzde 37 zam yapılmıştır. Millete sırtını dönen iktidar ise artık vatandaşın feryadını duyamaz noktaya gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu bu tabloyu gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, iktidara önemli bir çağrıda bulunduğunu aktaran Seyit Torun, Kılıçdaroğlu'nun ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bir "Kara Kış Fonu" kurulmasını önerdiğini söyledi.

"Yeni bir seferberlik başlatacak"

İktidarın, bu samimi çağrıyı dahi görmezden gelerek, sorunlu politikalarında ısrar edeceğini gösterdiğini savunan Torun, şöyle konuştu:

"İktidarda bulunmasak dahi, milletimizin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayız. Ülkemizi, kendi halkına zulmeden bu iktidarın insafına terk edemeyiz. Bu kapsamda, pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi, yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkan'ımızın talimatları kapsamında, bugün, tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Belediyelerimiz, kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacak.

Bu çerçevede ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar, kara kışta, yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlanacak. İmkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan, 'Askıda Fatura' gibi dayanışma projeleri, tüm belediyelerimizde, yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacak."

"Biz vatandaş için çalışacağız"

Belediyelerin imkanları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle vatandaşların kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacağına inandıklarını dile getiren Torun, "Siyasi iktidarın sorunlu politikaları, toplumsal dayanışmanın önünde duramayacaktır. Onlar vatandaşa destek olmuyorsa, biz olacağız. Onlar yoksullukla mücadele etmiyorsa, biz edeceğiz. Onlar tefeciler için, küçük bir azınlık için çalışıyorsa, biz vatandaş için çalışacağız." dedi.

CHP'li belediyelerin, siyasi iktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen, vatandaşların yanında durduğunu belirten Torun, salgın sürecinin başında, belediyelerinin bağış hesaplarına dahi el koyulduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İktidarı şimdiden uyarmak isteriz, sakın ola ki belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin. İhtiyaç sahibi bir vatandaşımızın daha destek almasına mani olmayın. Bu millet, bu iktidarın vatandaşın yanında olmadığını görmüş ve artık bu yönetimden umudunu kesmiştir. O yüzden şunu söylüyoruz, artık gölge etmeyin, başka ihsan istemez." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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