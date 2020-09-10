CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Başkan Böcek'le ilgili spekülasyonlar ahlaksızca" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Başkan Böcek'le ilgili spekülasyonlar ahlaksızca"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya'da özel bir hastanede korona virüsü tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya'da özel bir hastanede korona virüsü tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Torun, her şeyin kontrol altında olduğunu ve Başkan Böcek'in iki gün öncesine göre durumunun çok daha iyi olduğunu söyledi. Torun ayrıca, ahlaksızca spekülasyonların önüne geçilebilmesi için Böcek'in sağlık durumuyla ilgili her gün saat 12.00'de Büyükşehir Belediyesi basın bürosu tarafından bilgilendirme yapılacağını söyledi.

24 gündür hastanede korona virüs tedavisi gören ve testi negatif çıkmasına rağmen astım hastalığı sebebiyle ciğerlerinde oluşan hasarın giderilmesi için tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alınan Böcek'in durumuyla ilgili son açıklama CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'den geldi. Hastaneye gelip doktorlarla görüşerek bilgi alan Torun, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu ve gerekli tedavinin uygulandığını söyleyen Torun, "Tedavisi iyiye gidiyor, 2 gün öncesine kadar şimdi çok daha iyi. Görüştüğümüz doktorlarımızın hepsi sürecin iyiye doğru gittiği yönünde ifadede bulundular, en kısa sürede atlatacağını düşünüyorum. Kendisinin birkaç gün önce yoğun bakıma alınması kafalarda olağanüstü durum olduğu imajı oluşturdu, daha güvenli ortamda bulunması için tedbir amaçlıydı. İnanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve görevine devam edecektir" dedi.

"Spekülasyonlar ahlaksızca"

Gazetecilerin Başkan Böcek'in hastalığı sırasında ortaya atılan spekülasyonlarla ilgili sorusunu da cevaplandıran Torun, şöyle dedi:

"Bunların hiçbiri doğru değil, başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar yanlış ve ahlaksız bir davranış, başkanımız durumu iyiye gidiyor gelmeden de bilgi alıyorduk ama gün birinci ağızdan bilgi adlık. Bundan sonra büyükşehir belediye basın bürosundan her gün saat 12.00'de açıklama yapılacak. Hastane yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda. Onun dışında hiçbir ifade itibar edilmemesini özellikle rica diyorum. Başkan Böcek elbetteki Antalya'nın sevgisini, ilgisini gören belediye başkanımız. Merak ediliyor farklı yorumlar yapılıyor bu da kamuoyu nezdindedir algılara yol açıyor. Bu yüzden bundan sonra belediyeden yapılacak açıklama dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica diyorum." - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Seyit Torun, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Başkan Böcek'le ilgili spekülasyonlar ahlaksızca' - Son Dakika

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