- CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: " Başkan Böcek'le ilgili spekülsyonlar ahlaksızca" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: " Başkan Böcek'le ilgili spekülsyonlar ahlaksızca"

CHP Genel başkan yardımcısı Seyit Torun, böçek'in tedavi gördüğü hastanede doktorlardan bilgi aldı

" Tedavisi iyiye gidiyor, 2 gün öncesine kadar şimdi çok daha iyi"

ANTALYA - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya'da özel bir hastanede korona virüsü tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Torun, herşeyin kontrol altında olduğunu ve Başkan Böcek'in iki gün öncesine göre durumunun çok daha iyi olduğunu söyledi. Torun ayrıca, spekülasyonların önüne geçilebilmesi için Böcek'in sağlmık durumuyla ilgili her ün saat 12 : 00'de Büyükşehir belediyesi basın bürosu tarafından bilgilendirme yapılacağını söyledi.

24 gündür hastanede Korona virüs tedavisi gören ve testi negatif çıkmasına rağmen astım hastalığı sebebiyle ciğerlerinde oluşan hasarın giderilmesi için tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alınan Böcek'in durdumuyla ilgili son açıklama CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'den geldi. Hastaneye gelip doktorlarla görüşerek bilgi alan Torun çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Şu anda herşeyin kontrol altında olduğunu ve gerekli tedavinin uygulandığını söyleyen torun, " Tedavisi iyiye gidiyor, 2 gün öncesine kadar şimdi çok daha iyi.Görüştüğümüz doktorlarımızın hepsi sürecin iyiye doğru gittiği yönünde ifadede bulundular en kısa sürede atlatacağını düşünüyorum.Kendisinin birkaç gün önce yoğunu bakıma alınması kafalarda olağanüstü durum olduğu imajı oluşturdu daha güvenli ortamda bulunması i çin tedbir amaçlıydı.İnanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve görevine devam edecektir" dedi.

Spekülasyonlar ahlaksızca

Gazetecilerin Başkan Böcek'in hastalığı sırasında ortayaatılan spekülasyonlarla ilgili sorusunu da cevaplandıran Torun şöyle dedi: " Bunların hiçbiri doğru değil, başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spükelasyonlar yanlış ve ahlaksız bir davranış, başkanımız durumu iyiye gidiyor gelmeden de bilgi alıyorduk ama gün birinci ağızdan bilgi adlık. Bundan sonar büyükşehir belediye basın bürosundan her ün saat 12 00 da açıklama yapılacak hastane yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda.Onun dışında hiçbir ifade itibar edilmemesini özellikle rica diyorum .Başkan Böcek elbette ki Antalya'nın sevgisini ilgisini gören belediye başkanımız. Merak ediliyor farklı yorumlar yapılıyor bu da kamuoyu nezdindedir algılara yolaçıyor. Bu yüzden bundan sonra belediyeden yapılacak açıklama dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica diyorum" .