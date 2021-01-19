CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Belediyelerimiz tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim belediyelerimiz, önlerine çıkarılan tüm engelleri halkla birlikte aşmasını bilmiş, tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı içine sindiremeyen siyasi iktidarın, CHP'li belediyelere kara çalmak için her türlü iftiradan medet umacak hale geldiğini savundu.

CHP'li belediyelerin hizmetlerini bin türlü hukuksuzlukla engellemeye çalışan iktidarın, seçimlerden sonra oyunu alamadığı vatandaşı cezalandırma yolunu tercih ettiğini ileri süren Torun, "Bu iktidar, yoksul vatandaşlarımıza gidecek 15 milyon 250 bin liralık bağış parasına el koymuş, ücretsiz ekmek dağıtılmasını yasaklamış, belediye başkanlarımız hakkındaki trajikomik soruşturmalardan medet umar hale gelmiştir." görüşünü paylaştı.

"Bizim belediyelerimiz, önlerine çıkarılan tüm engelleri halkla birlikte aşmasını bilmiş, tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulunan Torun, CHP'li belediyelerin sadece salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 8 milyonu aşkın vatandaşa nakdi ve ayni yardımda bulunduğunu bildirdi.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çılgın projelerin peşinden koşmamış, çocuklarımıza ücretsiz süt, ucuza ekmek dağıtmış, en uzak köylerimize internet götürmüş, halkımıza nefes olmuştur. Siyasi hazımsızlık hastalığını yenemeyenler, kirli oyunları tutmayınca, çırpınmaya başlamıştır. Sayın Özhaseki dün, Edirne'de yaptığı konuşma ve sonrasındaki sosyal medya açıklamalarıyla, ellerindeki çamuru belediyelerimize bulaştırma çabasına girmiştir. İftiralara yanıtımız şudur, CHP, kadına karşı işlenen suçlar konusunda tavizsizdir. Bu konuda partimize gelen şikayetlerin gereği derhal yerine getirilmiş, suçu sabit olanların partimizle ilişiği kesilmiştir. Bir diğer konu Menemen Belediyesine ilişkin olarak partimize gelen şikayetler incelenmiş, iddiaların sabit bulunması üzerine ilgili belediye başkanının partimizden ihracına karar verilmiştir.

Yalova Belediye Başkanımız, belediyedeki bir çalışanın usulsüz işlemlerini tespit etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak Başkanımız buna rağmen hukuksuzca görevden alınmıştır. Sayın Özhaseki, belediyelerimize saldırmadan önce, kendi belediyelerinizdeki skandalları anlat."