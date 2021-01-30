CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğini belirtti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz, milletimizin güvenini boşa çıkarmadan, durmadan dinlenmeden çalışmaya, tarih yazmaya devam edecek, halkımızın göğsünü kabartmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan ve 188 ilçeyi kapsayan 2020 İnsani Gelişme Endeksi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaya göre, "Çok Yüksek İnsani Gelişme Performansı" gösteren 34 ilçenin 25'inin CHP'li belediye başkanları tarafından yönetildiğini aktaran Torun, "Bir başka deyişle Türkiye'nin birçok alandaki en iyi ilçelerinin yüzde 73,5'inde CHP'li belediyeler görev başındadır. Araştırmadaki en iyi 10 ilçenin ilk 9'unda da bizim belediyelerimiz bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

İNGEV'in 2017 raporuna göre en iyi ilçeler listesine giren CHP'li belediyelerin oranı yüzde 63,3 iken, bu oranın 2020'de yüzde 73,5'e yükselmesinin de ayrıca gurur verici olduğunu vurgulayan Seyit Torun, İNGEV'in çalışmasında 9 alt endekse de yer verdiğini bildirdi.

"Milletimizin güvenini boşa çıkarmadan çalışmaya devam edecek"

Ekonomik Durum, Eğitim, Sağlık ve Belediye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endekslerindeki en iyi 5 ilçenin tamamı, Yönetişim-Saydamlık, Sosyal Kapsama, Sosyal Yaşam ve Belediye Çevresel Performans Endekslerindeki en iyi 5 ilçeden 4'ü, Belediye Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksi'ndeki en iyi 5 ilçeden 3'ünde CHP'li belediye başkanlarının görev yaptığını aktaran Torun, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyeler varsa, umut vardır. ve onlar ne yaparsa yapsın umudu yok edemezler. Ülkemizi 18 yılın sonunda sorunlar yumağına çeviren bu iktidar, yerelde de geri kalan hizmetlerini, bir nebze geliştirebilmek için belediyelerimize saldırmak yerine, onları örnek almalıdır. En iyi ilçelerin neden sadece 8'inde, Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin olduğunu oturup düşünmelidir. Belediyelerimiz, milletimizin güvenini boşa çıkarmadan durmadan dinlenmeden çalışmaya, tarih yazmaya devam edecek, halkımızın göğsünü kabartmayı sürdürecek. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdik. Milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde yeni bir merkez-yerel dengesi kuracağız. İşte o zaman, bu iktidarın yarattığı tüm sorunları birer birer çözeceğiz. Yereldeki başarılı hizmetlerimizi tüm Türkiye'ye yaymak için geliyoruz. Biz hazırız, sandığı bekliyoruz."