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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan TBB'ye eleştiri Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan TBB'ye eleştiri Açıklaması

23.09.2021 18:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan TBB'ye eleştiri Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını savunarak, "Tüm belediyelerden kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını savunarak, "Tüm belediyelerden kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir." ifadelerinin kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yazılı açıklamasında, TBB'nin tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak, belediyelere farklı alanlarda destek sağlamak amacıyla kanunla kurulduğunu aktardı.

Tüm belediyelerden düzenli olarak kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB'nin artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirildiğini ileri süren Torun, "TBB yönetiminin bu tutumu, kuruluş kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, TBB encümen üyeleri olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bugün bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Torun, toplantıda, TBB'nin sorunlu tutumunun ele alındığını ve atılacak adımların değerlendirildiğini belirtti.

Üyelerin, toplantının ardından TBB Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiğini ve ziyarette TBB'nin, belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumundan duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, ayrıca resmi olarak TBB'den, dört soruya yanıt istemiştir. Bu çerçevede, TBB tarafından 2015'ten bu yana her yıl partilerine göre belediyelere verilen araçların listesi, yurt dışına gönderilen araçların ülkelere göre dağılım listesi, proje desteği sunulan belediyelerin listesi ile valiliklere, kaymakamlıklara, il/ilçe özel idarelerine ve diğer tüm resmi kurumlara verilen araçların listesi talep edilmiştir. Üyelerimizin bu sorularına yanıt verilmesi halinde, TBB'nin tüm belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan ve tüm belediyelere eşit dağıtılması gereken bütçesini, nerelere harcadığı açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Altını dikkatle çizmek isteriz ki TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Hiçbir belediyemizin hakkı hukuku, TBB yönetiminin insafına bırakılmayacak ve gerekli tüm mücadele sonuna kadar sürdürülecektir."

Türkiye Bankalar Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan TBB'ye eleştiri Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan TBB'ye eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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