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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Dış politika diplomasiyle yürür"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:11 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.
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