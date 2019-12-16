CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Dış politika diplomasiyle yürür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Dış politika diplomasiyle yürür' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Dış politika diplomasiyle yürür"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Dış politika diplomasiyle yürür

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:11 Kaynak: AA
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