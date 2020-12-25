CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi

25.12.2020 13:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin sadece pandemi sürecinde iktidarın unuttuğu 6 milyon 800 bin vatandaşımıza ayni yardımda bulundu, 980 bin 590 vatandaşımıza da nakdi yardım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin sadece pandemi sürecinde iktidarın unuttuğu 6 milyon 800 bin vatandaşımıza ayni yardımda bulundu, 980 bin 590 vatandaşımıza da nakdi yardım yaptı. Bunların içinde, kira desteği, fatura indirimi, ulaşım desteği gibi birçok konu var." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ülke olarak, çok zor günlerden geçtiklerini belirtti.

Milletin bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da iktidarın kötü yönetimi altında adeta inim inim inlediğini ileri süren Torun, iktidarın can ve geçim derdindeki vatandaşın sorunlarını gizlemek için bin dereden su getirdiğini savundu.

İktidar sahiplerinin işi gücü bırakıp CHP'ye ve CHP'li belediyelere saldırdığını iddia eden Torun, "Adeta Kovid-19 ile değil, belediyelerimizle mücadele ediliyor." ifadesini kullandı.

Torun, şöyle devam etti:

"Ama bir şeyi unutuyorlar, Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim belediye başkanlarımızı vesayet altına alıp, hizmetlerine engel olamazsınız. Açıkça söylüyorum, buradan size ekmek çıkmaz. Milletimiz, helal oylarıyla seçtiği belediye başkanlarımızı da asla size yedirmez. İktidara çağrımız şudur, bu partizan politikalardan yol yakınken vazgeçin. Belediyelerimizle uğraşacağınıza 13 milyona dayanan işsizimize iş bulun. Belediyelerimizle uğraşacağınıza, yoksulluğa çare bulun. Bizim belediyelerimiz vatandaşı kandıran çılgın projelerle değil, vatandaşın öncelikli sorunlarıyla uğraşıyor. Bizim belediyelerimiz, israfa son verip, milletin hizmetine harcıyor. Bizim belediyelerimiz, yerli üreticiden aldıkları ürünleri, kurdukları marketlerde düşük ücretlerle vatandaşa sunuyor. Bizim belediyelerimiz, örneğin başkentimizin tüm köylerine ücretsiz internet sağlıyor."

CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde bağış kampanyaları başlattıklarını ve vatandaşlar tarafından da bu kampanyalara 15 milyon 250 bin lira bağışladığını hatırlatan Torun, iktidarın "siyasi hırsları" yüzünden hesapları bloke ettiğini savundu.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış." ifadesini kullanan Torun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz de bunları unutmayacak ve cevabını sandıkta verecektir. Ama bu hukuksuzluk belediyelerimizi yolundan çevirmedi. Pek çok yeni kampanya başlatarak tüm engelleri tek tek aştı. Belediyelerimizin sadece pandemi sürecinde iktidarın unuttuğu 6 milyon 800 bin vatandaşımıza ayni yardımda bulundu, 980 bin 590 vatandaşımıza da nakdi yardım yaptı. Bunların içinde, kira desteği, fatura indirimi, ulaşım desteği gibi birçok konu var. İhtiyaç sahiplerine 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. İktidar 5 maskeyi dağıtamazken, 60 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününü, ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ne yaparsanız yapın, millete hizmetin önüne engel olamazsınız."

İzmir'in Menemen ilçesindeki belediye başkan vekilliği seçimlerine de değinen Torun, yeni başkan vekilinin, Belediye Meclisinde yapılan oylamalardan sonuç çıkmayınca, kura yöntemiyle belirlendiğini hatırlattı.

İktidar partisi yöneticilerinin, kurallarını kendilerinin belirlediği kura seçimine itiraz ettiklerini ve İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin de kura seçiminin yürütmesini durdurduğunu anımsatan Torun, "Her fırsatta milli irade diyenler, şimdi milli iradeyi gasp etme, hukuku da buna alet etme peşindeler. Mahkemenin bu kararına gerekli itirazları yaptık ve süreci yakından izliyoruz. Menemen halkının iradesinin çalınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"Yerel kalkınma" diyerek 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin yerel yönetimleri vesayete ezdirdiğini, belediyelerin yetkilerini de öz gelirlerini de azalttığını savunan Seyit Torun, 1836 belediyenin kapısına kilit vurulduğunu söyledi.

Torun, "Biz CHP olarak 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdik, yeni bir merkez yerel dengesi kuracağız. Bu kapsamda partimizin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi'ni hazırlamaya başladık. Çalışmamızı çok kısa sürede tamamlayıp, Türkiye'deki ideal belediye sayısından, belediyelerin yetki ve gelirlerine kadar temel konulardaki önerilerimizi halkımıza sunacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, İktidar, Fatura, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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