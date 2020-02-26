CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Saray çevresinin tüm derdi 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iş yapamasın, başarısız olsun ve İstanbul'un tüm rantına sahip olalım.' Hayır, biz İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Saray çevresinin tüm derdi 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iş yapamasın, başarısız olsun ve İstanbul'un tüm rantına sahip olalım.' Hayır, biz İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, şeker fabrikalarını, tank palet fabrikasını satan devletin, şimdi de İstanbul'da lokanta işletmeye talip olduğunu iddia etti.

Seyit Torun, "Şeker fabrikalarını, tank palet fabrikasını bir çırpıda satarken, buraları daha iyi işletmeyi düşünmeyenler şimdi çıkmış Galata Kulesi'ndeki 50-60 kişilik lokantayı, gözetleme kulesini belediyenin elinden alıp daha iyi işleteceğini söylüyor." ifadesine yer verdi.

Her geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini tırpanlayacak tuhaf kararların alındığını savunan Torun, AK Parti yetkililerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasını hazmedemediğini öne sürdü.

Torun, şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerinden sonra AKP'lilerin sürekli farklı alanlarla farklı mekanlarla ve farklı uygulamalarla ilgili tuhaf, hukuk dışı açıklamaları oluyor. Saray çevresinin derdi İstanbul'u büyütmek, dünya ile bütünleştirmek değil, tüm derdi 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iş yapamasın, başarısız olsun ve İstanbul'un tüm rantına sahip olalım.' Hayır, biz İstanbul'un zenginliğini tüm İstanbul'a dağıtacağız. Hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, İstanbul, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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