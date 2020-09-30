CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "(Muhittin Böcek'in sağlık durumu) İyileşme yolunda devam ediyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hastane binasından çıkması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:08 - Kaynak: AA
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