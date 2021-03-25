CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzü kesemeyecekler" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzü kesemeyecekler. Yardımları kesmeye çalışıyorlar, devletin kaynaklarını kesmeye çalışıyorlar, her türlü baskıyı, tehdidi öne sürüyorlar, müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor ama belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, teker teker de projelerini de bitiriyor." dedi.

Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Daha sonra Mehmet Şah Vakıf İşhanı inşaat çalışmalarını inceleyen Torun, ardından partisinin Defne İlçe Başkanlığına ve Defne Belediyesine ziyarette bulundu. Torun, daha sonra CHP İl Başkanlığına geçerek burada gazetecilere açıklama yaptı.

Yerel yönetimler birimi olarak ülkenin her bölgesini gezdiklerini belirten Torun, aynı zamanda vatandaşların dertlerini dinlediklerini söyledi.

Torun, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni eleştirerek, "Dün bir kurultay gerçekleştirdiler, vatandaşa 3 kişi bir araya gelse ceza yazanlar, iş yerinde, eczanesinde 'çay içiyor' diye ceza yazanlar, iş yerini kapatanlar, onlar lebaleb, hıncahınç dolu salonlarda kurultay yapıyorlar." dedi.

Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Torun, ülkedeki her sorun için bir çözümleri olduğunu, iktidara geldiklerinde bunları teker teker hayata geçireceklerini anlattı.

Torun, CHP'li belediyelerin yoğun baskı altında olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bakın Hatay'da 10 Aralık'ta EXPO başlayacak değil mi? Bunu bile başlangıçta 'yapamaz, edemez' diye alay ettiler. Yapılmaması için de her türlü takozu koydular ama Belediye Başkanı'mız kararlılıkla bu süreci taşıdı ve artık Hatay'ımızı dünya kenti yapmak için ve dünyanın gurme turizmi adına öne çıkarabilmek için önemli bir işi başardı. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzü kesemeyecekler. Yardımları kesmeye çalışıyorlar, devletin kaynaklarını kesmeye çalışıyorlar, her türlü baskıyı, tehdidi öne sürüyorlar, müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor ama belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, teker teker de projelerini de bitiriyor."

Sayıştay raporlarına ulaşamadıklarını aktaran Torun, nereye ne harcandığını bilemediklerini belirtti.

"Mehmet K, bugüne kadar kendini çok iyi gizlemiş"

Torun'un açıklamasının ardından, bir gazetecinin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanıp tutuklanan CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet K. ile ilgili sorusuna, CHP İl Başkanı Ramiz Parlar şu cevabı verdi:

"Bir Kırıkhan ilçe yöneticimiz, o operasyonda yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı. O kişi bugüne kadar kendini çok iyi gizlemiş, Kırıkhan Vatanseverler Derneği'nin temsilcisi, çok milliyetçi, vatansever bilinen, sosyal medyada sürekli öyle paylaşımlar yapan bir arkadaş. Ne yazık ki, 2 sene önce yapılan kongrede Kırıkhan ilçe yönetimine oradaki arkadaşlarımızı da yanıltarak girmiş ama bu olayla ilgisi öğrenildiği gün partiyle tüm ilişkisi kesilmiştir."