CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi

04.03.2021 18:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Her sene yüksek fiyat beklentileriyle hareket ederek bu işi kader haline getirmemeliyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Her sene yüksek fiyat beklentileriyle hareket ederek bu işi kader haline getirmemeliyiz. Mutlaka fındıkta bir planlamaya, bir yasaya ihtiyacımız var." dedi.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman'ı ziyaret eden Torun, Türkiye'de iki Trakya büyüklüğünde alanın ekilmediğini, dikilmediğini ve üretilmediğini savundu.

"Üreten Türkiye" dediklerini belirten Torun, "'Sanayide, teknolojide, tarımda üreten' diyoruz. Çiftçi üretiyor, ne ürettiğinin değeri var, ne sattığının kıymeti var. Bunlar çözülemez mi? Bunlar çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Torun, Türkiye'nin, fındıkta dünya üretiminin yüzde 70'ine sahip olduğunu kaydederek "Yaklaşık 500 bin ailenin geçimini sağlıyor, 8 milyon insanı ilgilendiriyor. Peki her sene konuştuklarımız birbirinden farklı mı? Peki aynı şeyi tekrar ederek farklı sonuç alabilir miyiz? Alamayız. Bizim artık günümüzde yapmamız gereken olaylar var. '10'a mı satacağım, 15'e mi satacağım?' diyerek bu sorunu çözemeyiz. Her sene yüksek fiyat beklentileriyle hareket ederek bu işi kader haline getirmemeliyiz. Mutlaka fındıkta bir planlamaya, bir yasaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Fındıkta sorunun sadece fiyat beklentisi değil, fındık çeşidi de olduğunu ifade eden Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugünkü iklime dayanıklı fındık çeşidini ortaya koymamız lazım. Bahçelerimiz yaşlandı artık. Fındık kökleri kütükleşti, gençleştirmemiz lazım. Toprak maalesef kimyasal gübre kullana kullana artık forumunu kaybetti. Onu tekniğine uygun bir hale getirmemiz lazım. Miras hukuku, artık araziler bölündü. Eskiden 5 ton fındık yapan aile şimdi kardeşler bölündü, bölündü 500 kilo, bir ton yapar hale geldi ve bununla ilgili de mutlaka bir miras hukukunda düzenleme yapmamız lazım. Bunlar yapılmadan, 'Ne olacak bu fındığın hali?' diyerek her sene yüksek fiyat beklentileri içinde olarak bu sorunu çözemeyiz. Aklımız var, bilgimiz var, tecrübemiz var ve önümüzde imkanlarımız var. Bunları kullanarak mutlaka fındığın sorununu çözmemiz lazım. Tez elden bugünden mutlaka adım atmamız lazım ki gelecek nesillere hiç değilse fındığın da değer ettiği, rekabet ettiği, yabancı ülkelere karşı gücünü kullandığı stratejik bir ürün haline getirelim. Yoksa dediğiniz gibi şu anda tehdit değil ama yarın bu tehdit olabilir."

İlçede çeşitli ziyaretlerde bulunan Torun'a, CHP İl Başkanı Atila Şahin, İlçe Başkanı İsa Maral ve partililer eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Fındık, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika


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