CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz"

11.03.2021 15:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hiç umutsuz olmayacağız, umudu büyütürsek çözümü de buluruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hiç umutsuz olmayacağız, umudu büyütürsek çözümü de buluruz. Umut hepimiziz. Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz." dedi.

Torun, partisinin Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu heyeti olarak Ardahan'da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacaklarını, ardından da Kars'a giderek oradaki parti örgütlerini ve belediyeleri ziyaret edeceklerini söyledi. Ülkenin zor süreçten geçtiğini söyleyen Torun, "Hep birlikte yerelden genele iktidarı oluşturmak istiyoruz. Buna ülkemizin son derece ihtiyacı var. Tarihin bize yüklediği çok önemli bir görevimiz var. Hata yapma şansımız yok. Hep birlikte bunu başarmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Torun, Ardahan'da vatandaşlarla da bir araya geldiklerini anlatarak, ülkenin her türlü güzelliğe sahip olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'nin uzun yıllar alamadığı belediyeleri son seçimde kazandığını, bunun çok önemli olduğunu söyleyen Torun, CHP'li belediyelerin tıkır tıkıp çalışıp vatandaşların sorunlarını çözdüğünü aktardı. Torun, hükümeti de eleştirerek "Aslında onlar bizim belediyelerimize dua etsinler, teşekkür etsinler. Beş maskeyi dağıtamadıkları günlerde bizim belediyeler kapı kapı maske, dezenfektan dağıttı. Hiç umutsuz olmayacağız, umudu büyütürsek çözümü de buluruz. Umut hepimiziz. Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kongre Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Torun, daha sonra Ardahan Belediyesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ardahan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Türkiye'nin sorunlarını hep beraber çözeceğiz' - Son Dakika


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