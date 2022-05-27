CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Van'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Van'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

27.05.2022 13:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Van'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Barışmak ve helalleşmek, bir arada olmak zorundayız. Geçmişte yaşanmış belli acılar, eksiklikler, hatalar olabilir ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin ve adaletli paylaşmanın çabası içinde olacağız." dedi.

Van'da yarın başlayacak "CHP Belediye Başkanları Çalıştayı" öncesi kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Torun, Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li belediye başkanlarıyla Van'da bulunduklarını söyledi.

Çalıştay kapsamında Van ve 13 ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Torun, CHP olarak uzun süredir, yeni bir siyaset anlayışıyla çalıştıklarını, ülkenin neresinde bir sıkıntı varsa orada olduklarını ifade etti.

Van'ın, parti olarak düşük oy aldıkları illerden biri olduğunu aktaran Torun, "Burada milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmuyor ama biz sorumluluğu vatandaşta değil kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Torun, "Ülke olarak, siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz." dedi.

Torun, yerel yönetimlerin demokrasinin ana unsurları olduğunu vurgulayarak, "Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların, seçimi kazandıktan hemen sonra haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınmaları, millet iradesine darbe vurmaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkede demokrasi, adalet ve özgürlüğü egemen kılacaklarına işaret eden Torun, "Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Barışmak ve helalleşmek zorundayız. Bir arada olmak zorundayız. Geçmişte yaşanmış belli acılar, eksiklikler, hatalar olabilir ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin ve adaletli paylaşmanın çabası içerisinde olacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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