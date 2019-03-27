Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Açıklaması

26 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Barış, huzur, kardeşlik, bolluk ve refah istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Barış, huzur, kardeşlik, bolluk ve refah istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Malatya'nın Arguvan ilçe meydanında parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Özkan, ilçede yaşanan depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, halkın yanında olduklarını belirtti.

Özkan, mücadelelerinden dönmeyeceklerini anlatarak, "Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim, oy vermiş olabilirsiniz ama bugün gönül ve rahmet bahçesinde hep beraberiz. El ele, gönül gönüle ve omuz omuzayız. Bizim mücadelemiz büyük insanlık mücadelesi. Biz, insanlık kazansın diye mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Kendilerinde kine, ayrılığa ve düşmanlığa yer olmadığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Barış, huzur, kardeşlik, bolluk ve refah istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Kendimiz için istemiyoruz herkes için istiyoruz. Bu toprakların büyük Türkiye'sini yaratmak için mücadele ediyoruz. Şimdi bazıları diyor ki 'Aman sakın bir araya gelmeyin. Ona buna oy vermeyin. Onlar terörist, onlar kötü.' Bunlara kulaklarınızı tıkayın. Bölünmeden, parçalanmadan, birlikte hareket ederek, biz bu karanlık günlerin sonunu getireceğiz. Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar, bahara hazırlanacağız. Türkiye bir bahara hazırlanıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise kardeşlik ve birliklerini bozmadan yerel seçimlere gideceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Huzur, Tuncay Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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