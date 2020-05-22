CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "İsrail-ABD ortaklığının, Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "İsrail-ABD ortaklığının, Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'de yeni kurulan koalisyon hükümetinin, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planı hayata geçirme yolunda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olarak attığı adımların, bölgesel ve küresel ölçekte istikrar ve barış çabalarına yaşamsal tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İsrail'in, söz konusu plan çerçevesinde, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini İsrail toprağı olarak kabul etmek ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmek istediğinin altını çizen Çeviköz, şöyle devam etti:

"İsrail, bu yasa dışı ilhak ve işgal tehdidinden vazgeçmeli ve bu çabayı somutlaştıran adımları derhal durdurmalıdır. İsrail-ABD ortaklığının, Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez. Bu yönde atılan adımlar, diğer bölge ülkelerini de soruna müdahil kılacak, bölgede bulunan Filistinlilerin zorunlu olarak göç etmesine neden olabilecek ve bir kıvılcım büyük bir çatışmanın başlamasına neden olacaktır."

Filistin'in, ABD ve İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekileceğini açıklaması ve İran başta olmak üzere, bölge ülkelerinin İsrail'in yasa dışı işgal çabasına verdikleri tepkilerin sertleşmeye başlamasının, bölgenin geleceği için endişe verici olduğuna vurgu yapan Çeviköz, İsrail'in öncelikle BM'nin defalarca vurguladığı, 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerine de son vermesi gerektiğini ifade etti.

CHP'nin, Filistin halkının yanında olduğunu ve bugüne kadar, İsrail-Filistin sorununa BM kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunması için bütün ilgili taraflarla sonuç alıcı girişimler içinde olunmasını benimsediklerini aktaran Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu tutumumuzu, bundan sonra da devam ettireceğimizi vurguluyoruz. Son olarak, şu hususu da kamuoyumuzla paylaşmak isteriz: İktidar tarafgir bir Orta Doğu politikası izlemeseydi, İsrail'e yönelik olarak kamuoyu önünde başka, kapalı kapılar arkasında başka bir tutum takınmasaydı ve Türkiye bölgedeki bütün meşru aktörlerle yakın ilişkilerini muhafaza edebilseydi, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını ve geleceğini tek taraflı olarak belirlemeye yönelik bu yasa dışı adımları böylesine cüretkar bir biçimde atması söz konusu olmayacak, Ankara, güvenilir bir ara bulucu olarak sorunlar büyümeden masadaki yerini alabilecekti. Bu nedenle iktidarı da İsrail'e yönelik olarak izlediği ikiyüzlü politikayı terk etmeye, Filistin halkının haklarını samimi olarak savunmaya ve tarafları masaya oturtacak etkin bir diplomasi izlemeye çağırıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı 65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 23:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]