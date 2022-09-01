CHP'li Öztunç: Benim adayım Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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CHP'li Öztunç: Benim adayım Kılıçdaroğlu'dur

01.09.2022 15:48
CHP'li Öztunç: Benim adayım Kılıçdaroğlu'dur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Benim cumhurbaşkanı adayım, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Benim cumhurbaşkanı adayım, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak, 27,5 yıl devlete hizmet etmiş olan, kişiliğiyle, kimliğiyle, hareketleriyle bilindik olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istiyorum" dedi.

CHP Genel Başka Yardımcısı Öztunç, partisinin Kahramanmaraş il binasında basın toplantısı düzenledi. Hem kendilerinin hem de AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre AK Parti'nin seçimlerde büyük oy kaybedeceğini söyleyen Öztunç, iktidarın Kahramanmaraş'taki oy oranının yüzde 28-39 arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta yüzde 38-39 olan AK Parti, Türkiye'de yüzde 20'inin altına düşecektir göreceksiniz. Çok şükür milletimizin teveccühü bize var, şahsıma da var, partime de var. ve inşallah göreceksiniz en geç 10 ay sonra seçim olacak, sandıklar açıldığında göreceksiniz gerçekleri. Öyle çalmayla kalkamayacaklar bu sefer, yok öyle yağma, bitti o iş. Yerel seçimlerde gereğini yaptık çaldırmadık oyları. 10 ay sonra Türkiye'ye bir kez daha güneş doğacak. Adaletten yana, haktan, hukuktan yana, hırsızlık yapmayan, yolsuzluk yapmayan, yolsuzlukla mücadele eden, kendi hayatıyla vatandaşın arasında fark olmayan, sarayda yaşamayacak olan, Çankaya Köşkü'nde oturacak olan, devletin malını evinde kullanmayacak olan, namuslu, düzgün bir cumhurbaşkanımız olacak. Yandaşı zengin etmeye çalışmayan, israf yapmayan bir cumhurbaşkanımız olacak. Hem de farkla. Milletin masasında çalışmalar devam ediyor. Milletin masası, cumhurbaşkanı adayımızı zamanı geldiğinde açıklayacak. AK Parti merak ediyor, merak etsinler. Ama, Ali Öztunç olarak benim cumhurbaşkanı adayım, genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak, 27,5 yıl devlete hizmet etmiş olan, kişiliğiyle, kimliğiyle, hareketleriyle bilindik olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Ama kararı ben vermiyorum, kararı milletin masası, 6'lı masa, 6 lider verecek. 6 lider kimi derse, 'Hay hay, başüstüne' der çalışırız ve inşallah Kahramanmaraş'ta da oy patlaması yapacağız. Milletvekilliği seçiminde göreceksiniz, atom karıncanın, CHP'nin alacağı oyu göreceksiniz."'DOĞU PERİNÇEK PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET EDİYOR  SES ÇIKARMIYORLAR'Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İslam Peygamberi Hz. Muhammed için söylediği sözlere tepki göstererek, Perinçek'in söylediği sözlerin çok ağır olduğunu ifade etti.Öztunç, bu durumu şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ile de kıyaslama yaparak, şunları söyledi:

"Doğu Perinçek'in söylediği yanlış, benim zoruma gidiyor. Böyle bir şey olur mu? Açarsın Doğu Perinçek ile ilgili dava, gereği neyse hukuk çerçevesinde yapılır Gülşen söyleyince mahpushane, Doğu Perinçek söyleyince tık yok. Gülşen diye bir sanatçı var, ben isim olarak bilirdim ama dinlemedim halen de dinlemedim, ne söylüyor bilmiyorum, yani bu benim eksikliğimdir. Çok yanlış bir cümle kullandı hemen gözaltı, cezaevi, hapse girdi değil mi? Doğu Perinçek'in kullandığı cümlenin ondan farkı var mı? Peygamber efendimize hakaret ediyor Doğu Perinçek, ses çıkarmıyorlar. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı'nın içinde diye, Tayyip Erdoğan'a destek veriyor diye hakareti Tayyip Erdoğan görmezden geliyor, hakimler savcılar görmezden geliyorlar. Doğu Perinçek'in söylediği yanlış, benim zoruma gidiyor. Böyle bir şey olur mu? Açarsın Doğu Perinçek ile ilgili dava, gereği neyse hukuk çerçevesinde. Tabii ki hemen öyle cezaevleri falan ona ben de karşıyım ama Gülşen söyleyince mahpushane, Doğu Perinçek söyleyince tık yok. Niye? Ortak çünkü."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç: Benim adayım Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika

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