Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak: "Ekrem İmamoğlu Bugün de İstanbul Büyükşehir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak: "Ekrem İmamoğlu Bugün de İstanbul Büyükşehir...

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak: "Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır" ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak: "Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Öztrak, "Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Öztrak yaptığı açıklamada, İstanbul'da polislerin evleri gezdiğini ve vatandaşlara oy verip vermediğini sorduğunu kaydederek, "Polisler evleri geziyor. Seçim daha sonuçlanmamış, birçok yerde sayım yapılıyor. Bu Türkiye'ye yakışmayan bir görüntüdür." ifadelerini kullandı.
"Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır"
Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanarak 1 Nisan'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Öztrak, "Buradan seçimleri iptal ettirmeye dönük bir organize suç çıkarmaya çalışacaklar. Kazandığımız seçimleri çaldırmayız. İmamoğlu 1 Nisan'da seçimi kazanmıştır. Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bunu hazmedeceksiniz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:52 Kaynak: İHA
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