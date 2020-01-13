CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı - Son Dakika

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:31 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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