CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:31 Kaynak: AA
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