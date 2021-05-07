CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.05.2021 16:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sinovac aşısıyla ilgili soruların muhatabının Sağlık Bakanı değil, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu Devlet Malzeme Ofisi olduğunu belirterek "Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sinovac aşısıyla ilgili soruların muhatabının Sağlık Bakanı değil, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu Devlet Malzeme Ofisi olduğunu belirterek "Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede?" diye sordu.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Cemil Erhan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Söyleyecek sözü kalmayan ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen iktidarın çareyi çizgi film üretmekte aradığını savunan Öztrak, "Çarşamba günü vizyona giren bu yapımın müellifi kim? İmzasını nasıl atmış, kendini nasıl tanıtıyor' diye baktık, AK Parti'nin isim ve logosu var, altında da, 'Yalan üretim merkezi' yazıyor. Tesadüf mü, tevafuk mu? Yoksa 'Şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler.' Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

"AK Parti yalan üretim merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın, gişesi çok zayıf kaldı. Neyse biz film işine girmeyelim, milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz, işsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu. Şimdi metal yorgunu, popülist, gerçek ötesi olduğunu kendi itiraf eden, yalanı doğru gibi anlatan 'Erdoğan şahsım hükümetine soruyoruz, 2013'te 958 milyar dolara çıkan milli gelirin, tek adam vesayet rejiminin düğmesine basmanızla tepe taklak aşağı gittiği, 2020'de 717 milyar dolara düştüğü yalan mı? Tek adam hevesinizin peşinde milletimizin 241 milyar dolarını heba ettiğiniz yalan mı?

-"75 kararnamenin 45'i öncekileri düzeltmek için"

Faik Öztrak, bugüne kadar çıkarılan 75 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden 45'inin önceki kararnameleri düzelten kararnameler olduğunu savunurken, "Ve tabii ki buharlaştırdığınız 128 milyar dolar. 2019 Şubat ayında 54 milyar dolar fazla veren Merkez Bankası'nın net rezerv hesabının, 2020'nin Kasım ayında 47 milyar dolar açık verdiği de mi yalan? Bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle de Merkez Bankasının kasasında, kendine ait tek bir sent bile döviz kalmadığı, kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında kasanın 45 milyar dolar ekside olduğu da yalan mı?" şeklinde konuştu.

Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Sormaya devam edelim bu ülkenin 128 milyar doları eritilirken, ekonominin başına oturtulan 'mutemet damadın' ortada olmadığı yalan mı? Emeklinin ikramiyesinin resmi enflasyona göre en az 1500 liraya çıkması gerekirken, 1100 lira verdiniz ve her bir emekliden 400 lira kestiğiniz yalan mı? İstanbul Belediye Başkanı, 'Elini arkasına bağladı' diye inceleme başlattığınız ama hakkında her gün bir yolsuzluk iddiası, her gün bir usulsüzlüğü ortaya çıkan Eski Ticaret Bakanınız Ruhsar Pekcan'ın 'elini kolunu sallayarak' dolaştığı yalan mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Sinovac aşısıyla ilgili değerlendirme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştıklarına belirterek söz konusu belgeyi gösterdi.

Yüklenici firmanın koronavirüs aşısını, Devlet Malzeme Ofisi'ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ettiğini aktaran Öztrak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Söz verilen aşıların ilk partisi 31 Aralık 2020'de olmak üzere birer ay arayla, 20 milyon doz + 20 milyon doz + 10 milyon doz şeklinde teslim edileceği belirtiliyor. Böylece 2021 Şubat ayı sonunda, 600 milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz aşının DMO'ya teslim edileceği sözleşmede hükme bağlanmış. Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı da 13 Nisan 2021 tarihinde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu tarihe kadar, 26 milyon doz Sinovac aşısının tedarikinin gerçekleştirildiğini' açıklamıştı. Sağlık Bakanı 12 Nisan'da yaptığı açıklamada ise 4,5 milyon doz da Biontech aşısının ülkemize geldiğini söyledi. Yani toplasanız 29 milyon doz aşı yapar.

Yapılan aşılar ortada, bugüne kadar Türkiye'de 14 milyonu birinci doz, 10 milyonu ikinci doz olmak üzere, küsuratları dahil 24,5 milyon doz aşı uygulandı. anlaşılan elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var."

Bu bilgiler ışığında bazı soruları sormak istediklerini belirten Öztrak, "Sorularımızın muhatabı Sağlık Bakanı değil. Sorularımızı DMO'nun ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanına soruyoruz. Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu sözleşme gereği, şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız? Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için bu sözleşme kapsamında hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı?" dedi.

Bu aşı meselesinin en başında, iktidarın "Keymen İlaç, aracı firma değil, sadece lojistik süreci yürütüyor." dediğini hatırlatan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Sonra aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına DMO'ya teminat versin diye gönderdiği, Keymen'in de aşıyı devlete parayla satarak aldığı 12 milyon doları, DMO'ya teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu? Firma edimini zamanında yerine getirmediği için el kondu mu? Bu aşılar gelmediyse gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya, koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz? Film çekmeyi bırakın, sorularımıza cevap verin. Cevap veremiyorsanız da artık sandığı milletin önüne getirin. Milletimiz bunlara da yaptıkları filme de notunu veriyor. Bu kibir abidelerinin tasdiknamelerini hazırladı, evlerine göndermek için sandığı dört gözle bekliyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Maliye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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