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Öztrak: "Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız" - Son Dakika

Öztrak: "Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız"

04.06.2021 18:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Ülkemizin ufkunu açacağız. Eski tartışmalara, olumsuz siyasete 'dur' diyeceğiz, insanlarımızı birleştireceğiz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde ve Hatay'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, ithal girdilerin dolar cinsinden fiyatının salgından bu yana olağanüstü arttığını, plastik hammaddelerin döviz cinsinden fiyatlarının sene başından bu yana ikiye katlandığını söyledi.

Öztrak, mobilyacının MDF, sanayicinin sac bulamadığını ve ara mal tedarikinde ciddi sıkıntılar başladığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programına değinen Öztrak, "Erdoğan konuşuyor, kur yükseliyor. Maliyet üstüne maliyet biniyor. Sanayici de vatandaş da zorlanıyor. Millete oldukça pahalıya patlayan bu televizyon programı, ucube tek adam vesayet rejiminin tüm sakilliğini bir kez daha millete gösterdi." ifadesini kullandı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koalisyon dönemlerini kötülediğini iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Ama bugün Cumhur İttifakı'nın görünen ve görünmeyen ortakları, 1990'ların koalisyon dönemlerine rahmet okutuyor. Şu son bir aydır yaşadıklarımız, Cumhur İttifakı'nın, cürüm ve cüruf ittifakına dönüştüğünü açıkça gösteriyor. Bu ittifakta herkes birbirine racon kesiyor.

Güzelim memleketimiz, 'Yalan Rüzgarı' ve 'Kurtlar Vadisi' senaryoları arasında savrulup duruyor. Ülkenin seçilmiş Başbakanına koltuk darbesi yapmak bunlarda, siyasi kumpaslar, mafyanın 10 bin dolara maaşa bağladığı siyasetçiler, düşkün gazeteciler bunlarda. Bu suç örgütü elebaşına, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere mitingleri kim yaptırdı? Dış güçler mi? Bu mafya elebaşına, Türk polisini kim koruma verdi? Dış güçler mi?"

"İşini düzgün yapacak kimseyi tutmadılar"

Ülkede bir avuç namuslu medya organı dışında doğru dürüst medya, bağımsız ve tarafsız yargı bırakılmadığını savunan Öztrak, "'Liyakat yerine, saraya sadakat' dediler, işini düzgün yapacak kimseyi tutmadılar. Ama tüm bunların bedelini, şimdi inandırıcılıklarını kaybederek ödüyorlar. Sadece kendileri ödese yine iyi. Sarayda oturanlara güven kalmadıkça, faiz coşuyor, döviz çıldırıyor. Milletimiz bunun altında kalıyor. Böylesine bir çürüme bu ülkede ne görüldü ne de duyuldu." iddiasında bulundu.

Son 3 yılda ekonominin ortalama büyüme hızının yüzde 1,9'da kaldığını belirten Öztrak, "Bu mu ekonomide başarınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "661 milyar lira destek verildiği" açıklamasını anımsatan Öztrak, bunun 524 milyar lirasının faiziyle verilen krediler, faiziyle ertelenen eski krediler, vergi ve prim borçları, 57 milyar lirasının İşsizlik Sigortasından kısa çalışma, ücretsiz izin, işsizlik ödeneği destekleri olduğunu söyledi.

Öztrak, "Yani işçinin kendi kumbarasını kırmışsın parasını işçiye ödemişsin. Bütçeden vatandaşa karşılıksız, hibe olarak verilen destek önden, arkadan, sağdan, soldan toplam 10 milyar lira. Bunlar bizim değil, Hazine ve Maliye Bakanlığının rakamları." dedi.

Tüm dünyanın esnafı, işçisi ve sanayicisini ayakta tutmak için seferberlik ilan ettiğine dikkati çeken Öztrak, CHP Ekonomi Masası'nın ziyaretleri çerçevesinde esnafın dile getirdiği sorunları aktardı.

"Milletin sağlığıyla kumar oynadılar"

Salgınla mücadelenin sadece ekonomik boyutunda değil, sağlık ve aşı boyutunda da büyük hatalar yapıldığını savunan Öztrak, AK Parti'nin "lebalep" kongrelerinin salgını azdırdığını ileri sürdü.

Aşılama programına ilişkin eleştiride bulunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Tüm dünya açılırken, biz yeniden kapanmak zorunda kaldık. Aşıda ise varı yoğu Çin aşısına yatırdılar. Milletin sağlığıyla kumar oynadılar. Kaynak ülke çeşitlendirmesi yapmadılar. 'Nisan ayında kullanıma sokacağız' dedikleri yerli aşıyı bir türlü üretemediler. Elde kala kala Alman aşısı kaldı. Dün itibarıyla iki doz aşısını olabilen yurttaşlarımızın sayısı 13 milyon bile değil. Bunu Bakan açıkladı. Yine 15 yaş ve üzerinde 64,5 milyon yurttaşımız var ve bunların 35 milyonu hala tek doz aşıyla dahi buluşamadı. Ama millet aşıyla buluşamazken, Erdoğan maşallah üçüncü doz aşıyı da olmuş. Nereden biliyoruz? Çünkü kendisi katıldığı televizyon programında söyledi. Üç doz aşı standart bir uygulama mı? Yoksa sadece Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'a mı uygulandı? Yani şunu anlamakta güçlük çekiyoruz, aşıda Erdoğan'a farklı, millete farklı protokol mü uygulanıyor? Öyle bir durum varsa Sağlık Bakanı çıksın, bunun gerekçesini açıklasın."

"Piyasa beklentileriyle gerçekleşen enflasyon arasında ciddi fark oluştu"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), dün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:

"Ama rakamlar açıklanırken, yine bir skandala imza atıldı. TÜİK haber bülteninde verilen rakamlarla merkezi veri dağıtım sisteminde açıklanan rakamlar arasında ciddi tutarsızlık ortaya çıktı. Haber bülteni diyor ki 'tüketici enflasyonu yüzde 0,89 arttı', merkezi veri paylaşım kanalında aynı gösterge yüzde 1,44 olarak açıklanıyor. Sadece veri tabanları arasında değil, mayısta piyasa beklentileriyle gerçekleşen enflasyon arasında da ciddi fark oluştu. Piyasa 'enflasyon yüzde 1,39 olur' derken gerçekleşme bunun çok altında çıktı. Hadi veri tabanlarındaki tutarsızlığı bir kenara bırakalım. Beklenti ve gerçekleşme arasındaki tutarsızlığı da görmezden gelelim. Peki, sokağın enflasyonuyla TÜİK'in enflasyonu arasındaki çıkan büyük tutarsızlığı ne yapacağız?"

Market raflarına, pazar tezgahlarına yaklaşılamadığını iddia eden Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mayısta, 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 16,6. Aynı dönemde üretici enflasyonu ise yüzde 38,3. Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 21,7 puanlık fark var. Bu, mevcut serilerde gerçekleşen en yüksek fark. 2018'in Eylül'ünde buna benzer bir fark oluştuğunda Merkez Bankası, faizleri 6 puanın üzerinde artırmıştı. Şimdi yine çok benzer bir durumdayız. Erdoğan'ın talimatıyla faiz indirimini konuşuyoruz. Buradan açıkça uyarıyorum, eğer saray danışmanları veya Merkez Bankası Başkanı faiz indirimine altlık hazırlamak için TÜİK'e rakam sipariş ediyorlarsa enflasyon rakamlarını makyajlatıyorlarsa bunun hesabı, sorumlularından yarın öbür gün mutlaka sorulur. Herkes bu rakamlara bakarak karar alıyor."

Öztrak, kimsenin veri kalitesine güveninin kalmadığını ileri sürerek, "Bu işi artık daha fazla zorlamayın. Hiç kimse Türk ekonomisine yeni taklalar attıracak girişimlere tevessül etmesin. Siz bedelini sandıkta ödüyorsunuz ama milletimizin cüzdanı bu yükün altında kalıyor." diye konuştu.

"Kucaklaşacağız, sarılacağız, barışacağız"

Vatandaşların hükümetle vedalaşmaya hazırlandığını iddia eden Öztrak, "Biz de hazırız. Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Ülkemizin ufkunu açacağız. Eski tartışmalara, olumsuz siyasete 'dur' diyeceğiz, insanlarımızı birleştireceğiz. Kucaklaşacağız, sarılacağız, barışacağız, anlayacağız, anlatacağız. Daha çok demokrasi olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız
Öztrak: Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Öztrak: 'Türkiye'yi '3 Yeni' ile düzlüğe çıkaracağız' - Son Dakika


Son Dakika

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