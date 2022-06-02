CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti

02.06.2022 16:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da pazar esnafını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da pazar esnafını ziyaret etti.

Öztrak, partisinin il binasında belediye başkanları ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Köprübaşı mevkisinde kurulan semt pazarını gezen Öztrak, esnafla sohbet etti.

Öztrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Hükümetin ekonomiyi yönetemediğini savunan Öztrak, "İşlerin yönetilememesi nedeniyle bugün Türkiye çok büyük bir pahalılıkla karşı karşıya." dedi.

Öztrak, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sürdüğünü pazarcı esnafının da bundan dert yandığını ifade etti.

Ziyaretlerinde Öztrak'a CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve partililer eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti

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Kaynak: AA

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