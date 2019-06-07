Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
Son Dakika Güncel Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]