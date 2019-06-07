CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
soruları cevapladı.
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