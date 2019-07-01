Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:39 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika
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