Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması (1. bölüm) ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması (1. bölüm) ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika
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