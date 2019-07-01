CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması (1. bölüm) ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın soruları cevaplaması (1. bölüm) ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız
Ceset gömüldüğü sanılarak açılan mezardan 2 adet bez parçası çıktı
Depozitosunu alamayan genç kız, ev sahibini sevgilisine dövdürttü: 4 gözaltı
Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu