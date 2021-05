CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye, büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin en önemli stratejik üstünlüğü genç nüfusumuzdur. Doğru, planlı bir eğitim ve istihdam stratejisiyle, gençlerimize başka ülkelerdeki akranlarından fazla üretip onlardan fazla kazanma imkanlarını sağlayabiliriz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 157 yıl önce, Kafkasya'da yaşayan Çerkeslerin, Çarlık Rusyası tarafından katledilmesinin ve topraklarından sürülmesinin bugün yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Katliamlardan kurtulanların Anadolu'ya, Balkanlara ve Orta Doğu'ya dağıldıklarını, vatan toprağı kaybetmenin acısını bilen Çerkeslerin yeni vatanlarının kültürüne ve bağımsızlığına büyük katkılarda bulunduklarını dile getiren Öztrak, "Bu büyük insanlık dramında mezalime uğrayan, hayatını kaybeden her bir canı, saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı, karanlık, kirli ilişkilerin ortaya döküldüğü bir dönemden geçildiğini savunan Öztrak, ülkenin uzun süredir bir buhran içinde savrulduğunu öne sürdü. Türkiye'nin, ekonominin, devletin ve salgının yönetilemediğini iddia eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Yurttaşlarımız perişan. Vesayet rejimi milletimizi boğuyor. Siyaset-mafya-ticaret hattında kanalizasyon patladı. Pis kokular yayılıyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Hükümet, medya ve yargı üç maymunu oynuyor. Koskoca ülke yay gibi geriliyor. Sekiz yıl önce Başbakan Erdoğan'ın söylediklerine bakalım, 'Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir. Mafya dönemi bitmiştir. Cunta dönemi geri gelmemek üzere bitmiştir.' Bitti dediğiniz o dönemin tüm aktörleri, meğer sahne gerisinde oyundaymış. Ortağınız Bahçeli'yi kırmadınız. Bir mafya elebaşını hapisten çıkarmak için özel af çıkardınız. Daha önce size hakaretler eden o çete elebaşı da, Sayın Genel Başkanımızı alenen tehdit etti. Sesiniz çıktı mı? Hayır. Ne demiş büyüklerimiz, sükut ikrardan gelir. Mafya ve çeteler ittifakınızın üçüncü ortağı olmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ve çamur ittifakına dönmüş. Zamanında sizi destekleyen bir diğer mafya elebaşı, şimdi, sosyal medya fenomeni oldu. Tefrika halinde, eski iplikleri pazara çıkarıyor."

İçişleri Bakanının, bu iddiaların tam merkezinde olduğunu belirten Faik Öztrak, bakanın milletin Meclisine gelip hesap vermediğini söyledi. Öztrak, "Ama yandaş gazetecilerle bir devlet kanalında ekrana çıkıp, müsamere düzenliyor. 'Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından biridir' diyor. İyi de beyefendi, kılıç kendi kınını kesmezken iyiydi. Kılıç kınından sıyrılıp elinizi kesince mi aparat oldu?" diye sordu.

Öztrak, şöyle devam etti:

"İşin acısı, bir zamanlar basının amiral gemisi tabir edilen Hürriyet gazetesinin basılmasıyla ilgili korkunç itiraflar var. Ama gazete, bunları bugün haber bile yapamıyor. Milletin haber alma 'hürriyet'i boğazlanıyor. İçişleri Bakanının konuşması, devlet krizinin korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Bakan televizyon programında bu çete elebaşının, bir milletvekilini 10 bin dolar aylıkla maaşa bağladığını söyledi. Ama bu milletvekilinin adını açıklamadı. Bu tam bir rezalet. Konuşan bir İçişleri Bakanı. Elinde makamı gereği elde ettiği bilgiler var. Bunu biz değil, kendisi söylüyor. Ama konuyu yargıya taşımıyor. Bu vekili ya koruyor ya da zamanı gelince istediği gibi kullanmak için dosyasını sümen altında saklıyor ya da 10 bin dolardan kendisi de payını alıyor. Bu Bakan daha önce de milletvekilleriyle ilgili mahrem bilgilere sahip olduğunu söylemiş ama bunları açıklamamıştı. Ortada bir suç varsa, İçişleri Bakanı'nın görevi, suçluyu yakalayıp adalete teslim etmektir. Türk polisinin, milletvekilleri hakkında ulaştığı suç teşkil eden bilgileri, 'zamanı gelince kullanırım' diye çekmecede saklamak ne demek?"

İçişleri Bakanlığının milletvekillerine şantaj yapma makamı olmadığını vurgulayan Öztrak, İçişleri Bakanının vakit kaybetmeden, Meclis Soruşturma Komisyonu'nda hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Normal bir demokraside, bu konuşmaları yapan bir bakanın, koltukta bir dakika dahi oturamayacağını savunan Öztrak, "Soruşturmanın selameti için ya istifa eder ya da onu oraya atayan irade çoktan onu görevden alır. Ama bunların hiçbiri olmadı. Çünkü bunların hepsi aynı gemide." görüşünü aktardı.

"Verdiğimiz araştırma önergesi reddedildi"

Önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında TBMM'ye verdikleri araştırma önergesinin, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini bildiren Öztrak, "Biz, 'tüyü bitmedik yetimin hakkını, kul hakkını TBMM sorsun' diye önerge veriyoruz. Ama bunun üstü, saray vesayeti altındaki AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kapatılıyor. Ucube başkanlık sisteminde TBMM, dış kapının mandalı muamelesi görüyor." iddiasında bulundu.

3 Kasım 1996'da meydana gelen "Susurluk kazası"ndan sonra yaşananları hatırlatan Faik Öztrak, bugün ortada ne işletilen bir yargı süreci ne işleyen bir parlamento denetimi ne de birkaç istisna dışında, skandalları yazıp çizebilen bir medya olduğunu ileri sürdü.

Merkez Bankasının 128 milyar dolar döviz rezervinin buharlaştırıldığı iddiasını yenileyen Öztrak, dün mayıs ayının ilk haftasına ait rezerv verilerinin açıklandığını, buna göre Merkez Bankası kasasının, kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında 42 milyar dolar açık verdiğini söyledi. Bunun faturasının millete, pahalılık ve işsizlik olarak çıktığını vurgulayan Öztrak, "Sene başından bu yana parası dolar karşısında en fazla değer yitiren ülkeyiz. Arjantin'i bile solladık." diye konuştu.

"Benzin ve mazot fiyatları, ÖTV'nin de artmasıyla roket misali yükselmeye başladı"

Geçen günlerde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayısız petrol, doğal gaz rezervi müjdelerinden birini daha verdiğini savunan Öztrak, "Haydi, hayırlısı, dedik. Keşke demez olaydık, Erdoğan şahsım hükümeti akaryakıttan alınan ÖTV'yi acımasızca artırdı. Tavan fiyatın kaldırılmasıyla zaten artan benzin ve mazot fiyatları, ÖTV'nin de artmasıyla roket misali yükselmeye başladı." dedi.

Aybaşından bu yana, benzinin litre fiyatının 65 kuruş, mazotun litre fiyatının ise 77 kuruş arttığına dikkati çeken Öztrak, vatandaşın üç hafta önceye göre benzinli arabasının deposunu doldururken artık 36 lira, traktörünün deposunu doldururken 92 lira daha fazla ödeyeceğini söyledi.

Dövizdeki ve akaryakıttaki fiyat artışlarının, enflasyon canavarını, hayat pahalılığını daha da azdıracağını belirten Öztrak, tarlayı ekme ve biçmenin zorlaşacağını, dükkanını açmakta zorlanan esnafın giderlerinin ise daha da artacağını vurguladı.

Hükümetin esnafa yapacağı hibe yardımlarının da bir anlamının kalmayacağını savunan Öztrak, "Esnaf, salgın nedeniyle aylarca kapatıldı. Bu komik parayla esnaf fatura mı ödeyecek, kira mı ödeyecek, evladına harçlık mı verecek, eve ekmek mi götürecek? Esnaf bunları düşünürken, fahiş akaryakıt zamlarıyla beraber, maliyetler artacak, zamlar yağmur gibi yağmaya başlayacak." diye konuştu.

Sadece esnafın değil, ülkenin gençlerinin de umudunu yitirdiğini ileri süren Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Gençlerine umut veremeyen, onları üretime katamayan bir ülke, yarına umutla bakamaz. Tek adam vesayet rejimiyle ülkemiz her alanda giderek geriliyor. Sorunlar, büyük ama çözümsüz değil. Türkiye, büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin en önemli stratejik üstünlüğü genç nüfusumuzdur. Doğru, planlı bir eğitim ve istihdam stratejisiyle gençlerimize başka ülkelerdeki akranlarından fazla üretip onlardan fazla kazanma imkanlarını sağlayabiliriz. Bizim yönetimimizde Türkiye, gençlerin yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanacakları, baskı altında olmayacakları, fikirlerini özgürce açıklayacakları bir ülke olacak. Gençlerin işle buluşması için 'Genç İstihdam Atılımı'nı başlatacağız. Bunu yaparken, eğitim sistemini, tüm paydaşlarıyla beraber masaya yatıracağız. 30 yaş altı üniversite mezunu gençlerimize, 'Gençlik Garanti Programı' kapsamında, istihdam, ücretli staj, eğitime devam ya da işsizlik desteği seçeneklerini sunacağız. Pek çok alanda avantaj sağlayacak 'Genç Kart' uygulamasını başlatacağız. Biz, bu ülkenin geleceğinin, bu ülkenin gençleri üzerinde yükseleceğini biliyoruz."

Açıklamalarının ardından organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Faik Öztrak, "Hukukun olmadığı, mafya-siyaset-ticaret-medya ekseninde kirli ilişkilerin arttığı, ortaya saçıldığı her dönemde maalesef çökme lafları edilir ama asıl çöken hep ekonomi olmuştur. Bunun faturası da hep milletimize çıkmıştır. Bugün üzerine çökülen milletin aşıdır, işidir, geleceğidir, umutlarıdır. Türkiye bir an önce bu mafyatik düzeni bitirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.