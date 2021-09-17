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Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)

17.09.2021 16:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Çiftçinin önümüzdeki yıl üretebilmesi için ayçiçeğinde üreticiye kilo başına primi 1 liraya yükseltin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Çiftçinin önümüzdeki yıl üretebilmesi için ayçiçeğinde üreticiye kilo başına primi 1 liraya yükseltin. İndirilen gümrük duvarlarını yeniden yüzde 27 yapın. 1,5 ton ithalat için 1 ton üreticiden alım kotası getirin." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milli iradeye yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100'ncü yılı olan 2023 için ulaşmayı taahhüt ettiği hedefleri, 2011 seçimlerine giderken, bir seçim beyannamesiyle ilan ettiğini anımsatan Öztrak, bu taahhütlerin TBMM'de kabul edilen 10. Kalkınma Planı ile de resmileştirildiğini söyledi.

Öztrak, "11 yıl geçti. Erdoğan iki hafta önce kendi imzasıyla açıkladığı Orta Vadeli Program'da millete verdiği 2023 taahhütlerinin hayal olduğunu açıkladı. Söz verdiği hedeflerin yarısına bile ulaşamayacağını itiraf etti. Ne söylediyse ne vaat ettiyse altında ezildi. Şimdi aynı Erdoğan, milletten özür dilemek yerine, müflis bezirgan misali, eski vaatlerine kulp takıp, allayıp pullayıp, yeniden milletimize yutturmaya kalkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Ama milletimize, 2023'te 2 trilyon dolara çıkarmayı taahhüt ettiği milli geliri, neden 925 milyar dolara düşürdüğünü, '25 bin dolar olacak' dediği kişi başına geliri, neden 10 bin 703 dolara düşürdüğünü, '500 milyar dolar olacak' dediği yıllık ihracatın, ne olup da 242 milyar dolara gerilediğini, yüzde 5'e indirmeye söz verdiği işsizliğin, nasıl olup da yüzde 11,4'e sıçradığını anlatmıyor, anlatamıyor. Sözlerini tutamayan Erdoğan, 'çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten' diyemiyor. Onun yerine büyük ve güçlü Türkiye'nin silüetinin ufuktan göründüğünü söylüyor. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda milletimize, 'Hedefleri tutturamadık, yalan oldu' demek yerine, size 2023 hedefleri yerine 'Silüet verelim sesinizi çıkartmayın' diyor. Yetmiyor '2023'te yeniden şahlanıştan' bahsediyor. Sanırsınız beyler tazecik hükümet. Beyefendi 'çıraklık, kalfalık, ustalık' dedi, milletin 20 yılını çaldı. Şimdi çıkmış hala şahlanmaktan konuşuyor. En son 2003'te Cihan isimli bir küheylan şahlanıp Erdoğan'ı üstünden atmıştı. Şimdi de asil milletimiz sandıkta şahlanıp Erdoğan'ı attan düşmekten beter etmeye hazırlanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, cumhuriyet tarihinin en iddialı ve en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdiklerini söylediğini aktaran Öztrak, "İnsaf be kardeşim. Ne makas değiştirmesi, siz treni devirdiniz, treni." ifadelerini kullandı.

" Pamukova, Kütahya ve Çorlu'daki tren kazalarını anımsatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Şimdi de devlet trenini raydan çıkarıp devirdiler. Trenin altında koskoca bir millet kaldı. Bu beceriksiz makasçı, yargı trenini devirdi. 2010'da HSK'yi FETÖ'ye teslim etti. Ordumuza kumpas kurdurdu. Ordumuzun harim-i ismetini, kozmik odasını, suç ortaklarına açtı. Sonra aynı yağmurda ıslandığı eski dostları, darbeye kalkıştı, Meclisi bombaladı. Millet, o gece devletini sokaklardan topladı. Erdoğan, yolunu açtığı bu hain darbe girişimine de 'Allah'ın bir lütfu' dedi. Bu darbe girişimini, vesayet rejimini kurmak için kullandı. Bu beceriksiz makasçılar, devlette liyakat trenini de devirdi. Büyükelçilikler, rüşvetten aklanmamış eski bakanlara, rektörlükler, tekaüt milletvekillerine arpalık yapıldı. Liyakatin yerini, saraya sadakat aldı. Erdoğan bir imzayla devletin tepesine istediğini atama yetkisini aldı ama onu bile beceremedi."

"Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri içerisinde son sıralardayız"

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iddialarını da değerlendiren Öztrak, iktidarın eğitimde de"treni devirdiğini" ileri sürdü.

Öztrak, "Bugün, öğretmen sayısı yetersiz, okullarda hizmetli yetersiz, derslik sayısı yetersiz, öğretmenlerin aşı sorunu sürüyor. Veliler, çocuklarının sağlığı için çok endişeli ve üniversiteler açılırken, devlet yurtları yetersiz. Özel yurtlar ateş pahası, kiralar ise uçuyor. Eğitimin kalitesi de ortada PISA gibi uluslararası yarışma sınavlarında, OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri içerisinde son sıralardayız." görüşünü aktardı.

Hükümetin tarımda da "treni devirdiğini" ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ürün fiyatı ile girdi fiyatı arasında sıkışan çiftçilerimiz perişan. Üzüm üreticisi, fındık üreticisi, pancar üreticisi, yer fıstığı üreticisi feryat ediyor. Çerezlik ayçiçeğinde geçen yıl 13-14 lira olan fiyatlar şimdi 6-7 liralarda. Yüzde 40 yağlı ayçiçeğine 5 lira 10 kuruş avans fiyatı verdiler. El insaf. Mazot uçmuş, gübre uçmuş, ilaç uçmuş, bunun zaten üretim maliyeti en az 4 bin 500 lirayı buluyor. Bu çiftçi ne yiyecek ne içecek, seneye hangi parayla tarlasını sürüp ekecek? Çiftçinin önümüzdeki yıl üretebilmesi için ayçiçeğinde üreticiye kilo başına primi 1 liraya yükseltin. İndirilen gümrük duvarlarını yeniden yüzde 27 yapın. 1,5 ton ithalat için 1 ton üreticiden alım kotası getirin. Çiftçiye kanunen hak ettiği, 213 milyar liralık tarımsal desteği de ödemediler. Çiftçiyi ithalat sopasıyla dövüyorlar. 19 yılda, tarım ve hayvancılıkta yapılan toplam ithalat, 120 milyar 419 milyon doları buldu. Bu kadar parayı, bizim çiftçimiz yerine, elin çiftçisi, elin yabancı şirketi kazandı."

Üreticinin perişan olduğunu, vatandaşın da ucuz meyve-sebze göremediğini, hayat pahalılığının arttığını anlatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet, bu masrafları düşürecek önlemler alacağına şimdi görüntüyü kurtarmaya çalışıyor. Yalandan fiyat etiketlerini denetliyor. Erdoğan, 'hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyorum' diyor. 'En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğim' diyor. Beyefendi herhalde yeni iş başına geldi. Allah aşkına, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının, önüne geçmek için koskoca 20 yıldır ne yaptınız?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 seçimlerine giderken, "Verin bu kardeşinize yetkiyi, faizle, şununla, bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dediğini anımsattı.

Milletin yetkiyi Erdoğan'a verdiğini belirten Öztrak, "Şimdi, dünyada en yüksek politika faizine sahip 9'uncu ülkeyiz. Almanya'da 10 yıllık tahvilin faizi negatif, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 1,5. Bizde en son borçlanma ihalesinde dolar cinsinden 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 6,5. ABD'den yüzde 1,5 faizle borçlan, borç aldığın parayı yüzde 6,5 faizle Türkiye'ye okut. Arada taş atmadan, kolun yorulmadan yüzde 5'lik getiriyi cebe indir." dedi.

İktidarın 19 yıllık dönemde " Londra'daki bir avuç faiz lobisinin cebine koyduğu paranın 191 milyar dolar" olduğunu savunan Öztrak, aynı dönemde bütçeden içeriye ve dışarıya yapılan toplam faiz ödemesinin ise 509 milyar 381 milyon dolar olduğunu ileri sürdü.

Dünya Bankası verilerine göre, son üç yılda ülkedeki yoksul sayısının 3 milyon 232 bin kişi arttığını savunan Öztrak, TÜİK'e göre yoksul sayısının 17 milyon 921 bin kişi olduğunu söyledi.

İktidarın, milletin sesini duymadığını iddia eden Faik Öztrak, 2002 sonunda ortalama bir memur maaşıyla 18 çeyrek altın alınırken, şimdi 6 çeyrek alındığını, asgari ücretle ise 6 çeyrek altın alınırken, bu sayının da 3'e düştüğünü belirtti.

Öztrak, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre, 26 Avrupa ülkesi içinde Arnavutluk, Karadağ ve Bulgaristan'dan sonra, asgari ücretin en düşük olduğu ülke, Türkiye. Türkiye artık Avrupa'nın Çin'i bile değil." görüşünü aktardı.

(Sürecek)

Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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