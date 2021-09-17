Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi (4) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Önümüzdeki seçimler, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Milletimizin bu iktidardan sıdkı sıyrıldı. Ülkemize lig düşürten bu iktidardan kurtulmak için millet sandığı hasretle bekliyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında CHP iktidarında, yeni kurumlarla yeni kurallarla yeni kadrolarla ülkemizi ayağa kaldıracağız." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2002'nin sonundan 2021'in üçüncü ayına kadar, reel sektörün borcunun 45'e katlanarak, 3 trilyon 384 milyar lira olduğunu ileri sürdü. Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun da 128'e katlanarak 847 milyar lira olduğunu savunan Öztrak, "Devletin, şirketlerin ve ailelerin borçlarının toplamı ise 19'a katlanarak 6 trilyon 334 milyar lira oldu. Bunlar öyle alelade rakamlar değil insanlar bugün bu borçları yüzünden hayatlarına son veriyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın salgında vatandaşlarını paraya, iktidarın ise milleti borca boğduğunu iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Ama Erdoğan dün çıktı, salgında esnafa ne kadar çok kredi verdiklerini ballandıra ballandıra anlattı. Oysa esnaf hem borç ödeyip hem de sattığı malı, yarın yerine nasıl koyacağını kara kara düşünüyor. Bankalar salgın döneminde vatandaşa verilen düşük faizli kredileri, üç katı faizle yeniden yapılandırmanın peşine düşmüş. Peki, bu borçlar nasıl ödenecek? Erdoğan bunun için bir söz söyledi mi? Hayır. Hükümetin treni devirdiği bir diğer alan da dış politika. Suriye'de 'Emevi Cami'ne gideceğiz' derken 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. En az 40 milyar dolar harcandı. Sınırlarımızı korumak için yüzlerce şehit verdik. Hala da veriyoruz. En son İdlib'de üç askerimiz şehit edildi. Kim şehit etti? Erdoğan milletten saklıyor. İdlib'de ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Çatışmasızlık bölgesi denen yerde, radikal unsurlar bizi sırtımızdan vuruyor. İdlib kazanı kaynıyor. Buradan ülkemize yönelecek yeni bir insan akını, bunların arasına sızacak radikal unsurlarla birlikte bizim için tam bir kabus olur."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşar Esed'i Moskova'da ağırlarken, "Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'de bulunan yabancı askerlerin Suriye hükümetinin hakimiyeti için engel oluşturduğu"nu söylediğini belirten Öztrak, bu mesajın muhatabının Türkiye olduğunu iddia etti.

Rusya'nın daha önce İdlib'de 36 askerin şehit edilmesine neden olduğunu hatırlatan Öztrak, "Erdoğan'ı açıkça uyarıyoruz. Bu milletin böyle büyük bir acıyı, bir daha yaşayacak ne takati ne de böyle bir zilletin tekrarını sindirecek müsamahası var." dedi.

"Dört ayaklı bir strateji izleyeceğiz"

"Önümüzdeki seçimler, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Milletimizin bu iktidardan sıdkı sıyrıldı. Ülkemize lig düşürten bu iktidardan kurtulmak için millet artık sandığı hasretle bekliyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında CHP iktidarında, yeni kurumlarla yeni kurallarla yeni kadrolarla ülkemizi ayağa kaldıracağız." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bunun için dört ayaklı bir strateji izleyeceklerini bildirdi. Stratejilerinin ilk ayağında adalet, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını ayağa kaldırmak bulunduğunu aktaran Öztrak, şöyle konuştu:

"Tarafsız cumhurbaşkanı ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, yapacağımız tüm diğer işlerde güçlü bir zemin ve yitirilen güven ortamını oluşturacaktır. Programımızın ikinci ayağında üretimin önünü açacak önlemler var. Ekonomiyi borçla şişirme modeli iflas etti. Üreterek, verimliliği artırarak, ekonomiyi büyüten bir ekonomi modeli getireceğiz. Salgın döneminde ülkeler çok önemli dersler edindi. Bu dersler ışığında devletin, sağlık, eğitim, gıda güvenliği gibi kritik alanlarda akılcı müdahalesini sağlayacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Refah Devleti 3.0 yaklaşımından yararlanacağız. Programımızın üçüncü ayağında üretilen refahın adil şekilde paylaştırılması var. Üretim artışıyla oluşan refahı topluma yaymadığınızda, toplum kesimlerini dışladığınızda, birilerini arkada bıraktığınızda, maalesef büyüme sürmüyor. Burada da en önemli kurumumuz, Aile Destekleri Sigortası olacak. Programımızın dördüncü ayağında ise çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirlik var. Bu sene yaşadığımız yangın ve sellerde gördük, tüm yapılacak işlerde, sürdürülebilirliği planlamak önceliklerimiz içinde olmak zorunda. Yeşil Mutabakat'a uyum sağlayarak, Paris İklim Antlaşması'nı onaylayacağız. Borcun kontrolsüz artışına müsaade etmeyeceğiz. Enflasyona neden olmadan, istikrar içinde hızla büyüyeceğiz. Biz hazırız, milletimiz hazır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, CHP ülkemizi yepyeni bir ufka taşıyacak."

Soruları yanıtladı

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçimlerine Millet İttifakı olarak tek adayla gidilmesi yönündeki açıklaması sorulan Öztrak, "Genel Başkanımız da Sayın Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken konunun Millet İttifakı'nın iktidarının önünü tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz." yanıtını verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türk öğrencilere 300 lira, yabancı öğrencilere ise 600 lira burs verdiği belirtilerek bu konudaki görüşü sorulan Öztrak, "Bu hükümet, kendi vatandaşına bu ülkeyi cehennem, yabancılara da bu ülkeyi cennet haline getirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Hiç şaşırmadım. Hep diyorum, bu hükümet el iyisidir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı organizasyonda sahnelenen "çıplak semazen" olayının çok tepki çektiği belirtilerek yorumu sorulan Öztrak, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir açıklama var. Diyor ki, 'bu sema falan değil, modern dans.' diyor. Ben şunu anlamıyorum hakikaten, çocuklarımız yurt bulamıyor, Tekirdağlı hemşerim borç yüzünden canına kıyıyor, bazılarının derdi de kim nerde çıplak dans etmiş o. Bunlar, milletten iyice koptular. Bıraksınlar bu boş gündemleri, milletin derdiyle uğraşsınlar, milletimizin sıkıntısı büyük."

Memleket Partisinin yarın Muharrem İnce'nin genel başkanlık için tek aday olduğu kurultayını yapacağı hatırlatılarak görüşü sorulan Öztrak, "Hayırlısı olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeniden aynı göreve atanması hatırlatılarak "Cumhurbaşkanı'na teşekkür konuşmasında 'Anayasamızın toplumu din konusunda aydınlatma görevini verdiği Diyanet İşleri' diyerek anayasal görev vurgusu yaptı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bu atama kararı, bizim için şaşırtıcı değil. Ali Erbaş'ın bahsettiği o görev, anayasada yazmıyor. Diyanetin kendi kanununda yazıyor. Demek ki okumamış. Anayasa'yı okumamış. Kendisine tavsiye ediyorum Anayasa'nın 136'ncı maddesini bir okusun. Anayasa'nın 136'ncı maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığının görevini bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak yerine getirmesini emrediyor. Cumhur İttifakı'na sadakatle hizmet eden Diyanet İşleri Başkanı, Diyanetini sarayın şubesi haline getiren Diyanet İşleri Başkanı bir gece yarısı kararnamesi ile yeniden atanarak mükafatlandırılmış."

Diyanet İşleri Başkanlığının "Kur'an Kursu'na giden çocukların okul öncesi eğitimi almış kabul edilsin" önerisini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Faik Öztrak, "Uluslararası güvenilir çalışmalar, okul öncesi eğitimin, tüm eğitim kademeleri içinde çocuk gelişimi açısından en önemli safha olduğunu söylüyor. Dolayısıyla okul öncesi eğitime ilişkin değerlendirmeler son derece önemli. Bunların öyle ayaküstü falan yapılmaması gerekiyor. Bilimin ışığında uzun uzun tartışılması gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin teşkilatlarına 2023 için şimdiden aktif çalışma talimatı verdiği belirtilerek değerlendirmesi sorulan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu konuşmada daha başka söyledikleri de var. Demiş ki 'CHP'li belediyeler yönetemiyorlar' gibi bir değerlendirmede bulunmuş. Şu pandemi döneminde, milletimiz şunu artık açıkça görüyor, CHP'li belediyeler olmasaydı, Erdoğan şahsım hükümeti bu milleti aç ve açıkta bırakmıştı. Yine son felaketlerde CHP'li belediyeleri nasıl canla başla çalıştıklarının, Erdoğan şahsım hükümetinin bütün engellemelerine rağmen nasıl imkanlarını milletimiz için seferber ettiklerini milletimiz biliyor, görüyor. Diğer konuya gelince, AK Parti örgütüne 'Sahaya çıkın.' diyor da millet de onlar sokağa çıkınca 'Siz hangi yüzle karşımıza geliyorsunuz?' diyor. Tabii Erdoğan milleti görmediği için duymadığı için sarayından duymuyor. Bunlardan haberi yok. Erdoğan'ın örgütleri, milletvekilleri korkusundan bunu kendisine söyleyemiyor. Ama ben söyleyeyim, Erdoğan'ın yanlışları, kibri, sözlerini tutmaması yüzünden, vekilleri de, örgütleri de sokağa çıkmakta zorluk çekiyor, inemiyor. Onun için şu koruma ordusunu bir kenara bıraksın, sarayından bir çıksın vatandaşın içine bir girsin. Unuttuğu milletin halini bir görsün. Erdoğan'ın vaatleri ve hedefleri yalan olunca kendi sözlerinin altında ezilip kaldı. 10 parmağında 10 kara, muhalefete çalarak ben bu işleri atlatırım sanıyor. Millete verdiği sözleri tutamayanların yapacağı şey bellidir, sandığı milletin önüne getirerek, izzeti ikbal ile görevden çekilmek. Millet bunların ne yaptıklarını görüyor, sandık gelince tasdiknamelerini ellerine tutuşturacak."

(Bitti) dediğini anımsattı.

Milletin yetkiyi Erdoğan'a verdiğini belirten Öztrak, "Şimdi, dünyada en yüksek politika faizine sahip 9'uncu ülkeyiz. Almanya'da 10 yıllık tahvilin faizi negatif, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 1,5. Bizde en son borçlanma ihalesinde dolar cinsinden 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 6,5. ABD'den yüzde 1,5 faizle borçlan, borç aldığın parayı yüzde 6,5 faizle Türkiye'ye okut. Arada taş atmadan, kolun yorulmadan yüzde 5'lik getiriyi cebe indir." dedi.

İktidarın 19 yıllık dönemde "Londra'daki bir avuç faiz lobisinin cebine koyduğu paranın 191 milyar dolar" olduğunu savunan Öztrak, aynı dönemde bütçeden içeriye ve dışarıya yapılan toplam faiz ödemesinin ise 509 milyar 381 milyon dolar olduğunu ileri sürdü.

Dünya Bankası verilerine göre, son üç yılda ülkedeki yoksul sayısının 3 milyon 232 bin kişi arttığını savunan Öztrak, TÜİK'e göre yoksul sayısının 17 milyon 921 bin kişi olduğunu söyledi.

İktidarın, milletin sesini duymadığını iddia eden Faik Öztrak, 2002 sonunda ortalama bir memur maaşıyla 18 çeyrek altın alınırken, şimdi 6 çeyrek alındığını, asgari ücretle ise 6 çeyrek altın alınırken, bu sayının da 3'e düştüğünü belirtti.

Öztrak, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre, 26 Avrupa ülkesi içinde Arnavutluk, Karadağ ve Bulgaristan'dan sonra, asgari ücretin en düşük olduğu ülke, Türkiye. Türkiye artık Avrupa'nın Çin'i bile değil." görüşünü aktardı.

(Sürecek)